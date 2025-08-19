Грузины уже решили, когда вступят в ЕС

«Мы намерены пройти весь путь к членству в ЕС к 2030 году. Главное, чтобы в этот период процессы в союзе шли в правильном направлении», — отметил премьер в разговоре с журналистами.

Грузия планирует быть готовой к вступлению в Евросоюз к 2030 году, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что приоритетом внешней политики Грузии остается интеграция в ЕС. По словам Кобахидзе, к 2028 году Тбилиси рассчитывает выполнить более 90% обязательств по соглашению об ассоциации, как было заявлено ранее.

Вместе с тем премьер отметил тревожные тенденции в Евросоюзе, касающиеся демократии, прав человека и экономики.

«К сожалению, наблюдается обратное развитие во всех этих сферах. Мы надеемся, что к 2030 году, когда Грузия будет готова к вступлению, ситуация изменится и демократические институты в ЕС укрепятся», — добавил он.

Кобахидзе также выразил надежду на пересмотр европейской бюрократией своего отношения к Грузии. По его словам, для граждан страны важно, чтобы ЕС ассоциировался со справедливостью и честностью.