Посольство Азербайджана получает благодарности от армян

После исторических соглашений, подписанных в Белом доме 8 августа лидерами Азербайджана, США и Армении, издание The Washington Diplomat взяло отдельные интервью у послов Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Издание цитирует эти интервью в статье «Послы Армении и Азербайджана согласны: мир может способствовать региональному развитию», опубликованной 19 августа. Издание пишет, что две бывшие советские республики, ставшие непримиримыми врагами после распада СССР, неожиданно пришли к мирному соглашению. С 1991 года они вели между собой многочисленные войны, но теперь послы обеих стран в Вашингтоне заявляют, что пришло время раз и навсегда завершить эту вражду и кровопролитие. 15 сентября 2021 года посол Азербайджана Хазар Ибрагим и его армянская коллега Лилит Макунц вручили верительные грамоты президенту США Джо Байдену. Теперь они высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в достижении соглашения, приблизившего Азербайджан и Армению к миру.

«Мы видим, что за очень короткий срок Трамп оказал огромное влияние на установление мира в разных уголках планеты», — сказал Ибрагим. При этом, отвечая на вопрос, мог ли бы саммит Пашиняна и Алиева состояться без вмешательства Трампа, Ибрагим напомнил, что он кадровый дипломат. «Возможно, мы бы это сделали, — осторожно сказал он, — но не так быстро и не так глубоко». По словам Ибрагима, это одна из причин, по которой он «абсолютно не удивлен» сближением своей страны с Арменией после стольких лет вражды. «Мой президент всегда был за мир и процветание. Он доказал это за последнее десятилетие, поддержав большинство событий в регионе. Наши отношения с Арменией — следующие на очереди», — сказал Ибрагим. «Во-вторых, в течение довольно долгого времени мы очень много работали — не только с Азербайджаном, но и с Арменией — над прямыми переговорами. Так что это, конечно, меня уже не так удивляет».

Макунц, в свою очередь, осыпала похвалами трех лидеров, отметив, что «Армения и Азербайджан вели переговоры в течение ряда лет, и в марте этого года наше правительство объявило, что мирные переговоры завершены и что обе стороны достигли соглашения по 17 положениям». Она добавила, что «этот прорыв был бы просто невозможен без участия президента Трампа и его приверженности миру в нашем регионе. Мы будем вечно благодарны ему за то, что он свел обе стороны вместе». 42-летняя Макунц стала первой женщиной-послом Армении в США в 2021 году. До этого она была лидером большинства в парламенте Армении, представляя коалицию «Мой шаг» (2019–2021), также была министром культуры в первом кабинете Никола Пашиняна (2018–2019). «Несмотря на прошлые обиды… нам нужно двигаться вперед», — сказала она. «Армения получит экономическую выгоду от разблокирования транспортных путей, и наш премьер-министр обозначил стремление Армении стать центром торговли — от Каспийского моря до Средиземного, от Персидского залива до Черного моря. Это приближает нас на шаг к этой реальности», — добавила посол. «Мы решили карабахский вопрос во всех аспектах, — сказал Ибрагим. — В документах, подписанных в Вашингтоне, четко указано, что мы признаем территориальную целостность друг друга и что Армения признает Карабах частью Азербайджана, что действительно хорошая новость. Именно так и должны вести себя соседи».