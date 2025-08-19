USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Новость дня
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Посольство Азербайджана получает благодарности от армян

А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
Отдел информации
16:43 2510

После исторических соглашений, подписанных в Белом доме 8 августа лидерами Азербайджана, США и Армении, издание The Washington Diplomat взяло отдельные интервью у послов Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Издание цитирует эти интервью в статье «Послы Армении и Азербайджана согласны: мир может способствовать региональному развитию», опубликованной 19 августа. 

Издание пишет, что две бывшие советские республики, ставшие непримиримыми врагами после распада СССР, неожиданно пришли к мирному соглашению. С 1991 года они вели между собой многочисленные войны, но теперь послы обеих стран в Вашингтоне заявляют, что пришло время раз и навсегда завершить эту вражду и кровопролитие.

15 сентября 2021 года посол Азербайджана Хазар Ибрагим и его армянская коллега Лилит Макунц вручили верительные грамоты президенту США Джо Байдену. Теперь они высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в достижении соглашения, приблизившего Азербайджан и Армению к миру.

«Мы видим, что за очень короткий срок Трамп оказал огромное влияние на установление мира в разных уголках планеты», — сказал Ибрагим. При этом, отвечая на вопрос, мог ли бы саммит Пашиняна и Алиева состояться без вмешательства Трампа, Ибрагим напомнил, что он кадровый дипломат.

«Возможно, мы бы это сделали, — осторожно сказал он, — но не так быстро и не так глубоко». По словам Ибрагима, это одна из причин, по которой он «абсолютно не удивлен» сближением своей страны с Арменией после стольких лет вражды.

«Мой президент всегда был за мир и процветание. Он доказал это за последнее десятилетие, поддержав большинство событий в регионе. Наши отношения с Арменией — следующие на очереди», — сказал Ибрагим. «Во-вторых, в течение довольно долгого времени мы очень много работали — не только с Азербайджаном, но и с Арменией — над прямыми переговорами. Так что это, конечно, меня уже не так удивляет».

Хазар Ибрагим

Макунц, в свою очередь, осыпала похвалами трех лидеров, отметив, что «Армения и Азербайджан вели переговоры в течение ряда лет, и в марте этого года наше правительство объявило, что мирные переговоры завершены и что обе стороны достигли соглашения по 17 положениям». Она добавила, что «этот прорыв был бы просто невозможен без участия президента Трампа и его приверженности миру в нашем регионе. Мы будем вечно благодарны ему за то, что он свел обе стороны вместе».

42-летняя Макунц стала первой женщиной-послом Армении в США в 2021 году. До этого она была лидером большинства в парламенте Армении, представляя коалицию «Мой шаг» (2019–2021), также была министром культуры в первом кабинете Никола Пашиняна (2018–2019).

«Несмотря на прошлые обиды… нам нужно двигаться вперед», — сказала она. «Армения получит экономическую выгоду от разблокирования транспортных путей, и наш премьер-министр обозначил стремление Армении стать центром торговли — от Каспийского моря до Средиземного, от Персидского залива до Черного моря. Это приближает нас на шаг к этой реальности», — добавила посол. «Мы решили карабахский вопрос во всех аспектах, — сказал Ибрагим. — В документах, подписанных в Вашингтоне, четко указано, что мы признаем территориальную целостность друг друга и что Армения признает Карабах частью Азербайджана, что действительно хорошая новость. Именно так и должны вести себя соседи».

Лилит Макунц

47-летний Ибрагим принял пост посла Вашингтона в 2021 году от Элина Сулейманова, который занимал эту должность в течение 10 лет, прежде чем был переведен в Лондон в начале 2020 года. «Среди наших народов… остается некоторая злоба. Но в то же время, как видите, мы не так уж и различаемся. Веками мы жили бок о бок в очень дружелюбной атмосфере, — сказал Ибрагим. — И Азербайджан, и Армения обречены на процветание, когда мы торгуем друг с другом. Это золотая возможность для всех трех стран Южного Кавказа, включая Грузию».

В то же время Лилит Макунц заявила, что «это переломный момент не только для Армении и Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа. После десятилетий конфликта мы переворачиваем страницу исторических обид и прокладываем курс, основанный на общем мире и процветании», — сказал Макунц, добавив, что лидеры Палаты представителей и Сената США, а также более 100 членов Армянской фракции Конгресса США поддерживают это соглашение.

Макунц также подчеркнул, что «Армения ни от чего не отказывается» и что «все договоренности в сфере транспорта и связи будут реализованы в соответствии с нашей территориальной целостностью, суверенитетом и юрисдикцией».

Центральным элементом соглашения является проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), ранее известный как Зангезурский коридор. Этот торговый коридор призван соединить Азербайджан с его анклавом Нахчываном, разделенным полосой армянской территории, будет осваиваться американскими компаниями и включать в себя железнодорожные и коммуникационные линии, а также нефте- и газопроводы.

«Коридор TRIPP соединит не только Азербайджан с его эксклавом, но и всю Азию с Европой, — прогнозирует Ибрагим. — И Армения получит еще большую выгоду, чем Азербайджан, потому что это обеспечит ей связь с Европой и Азией. Все эти коридоры принесут процветание и торговлю».

По данным журнала Forbes, TRIPP «проложит путь из стран Центральной Азии через Кавказ в Турцию и далее по всему миру, фактически возродив старый Шелковый путь, а это значит, что он обойдет как Россию, так и Иран».

В этом отношении Россия, по мнению издания, оказалась в большом проигрыше, поскольку доминировала на этой территории более 200 лет, «навязывая удушающую хватку и зависимость от Москвы своим странам от Туркменистана до Кыргызстана. Эти экономики теперь должны быть геополитически освобождены от фактического контроля со стороны России».

Тегеран также не слишком доволен TRIPP, предупредив 9 августа , что этот маршрут станет «не коридором в собственности Трампа, а кладбищем для его наемников».

Посол Армении в Вашингтоне надеется, что мирное соглашение с Азербайджаном поспособствует нормализации отношений между его страной и Турцией.

Макунц, которая завершает миссию посла и вернется в Ереван в конце этого месяца, добавила, что «для меня было честью всей жизни служить моему народу…»

Ибрагим похвалил свою коллегу, сказав армянскому дипломату: «Я знаю Лилит с самого первого дня, как приехал сюда. Мы всегда были дружелюбны и очень честны друг с другом. Я считаю, что она проделала очень хорошую работу».

Он добавил: «Это соглашение пользуется огромной поддержкой в обеих странах. Наше посольство получает от армян множество писем с благодарностью. Такого раньше не было. Мы очень надеемся, что это откроет новую страницу в азербайджано-армянских отношениях».

А как насчет прямых рейсов Ереван-Баку — расстояние по прямой всего 284 мили?

«Никогда не говори «никогда», — предложил Ибрагим. — Я почти уверен, что однажды это произойдет».

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2271
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3962
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 895
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1213
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2511
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6038
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5836
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5582
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2271
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1864
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1472

ЭТО ВАЖНО

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2271
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3962
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 895
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1213
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2511
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6038
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5836
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5582
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2271
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1864
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1472
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться