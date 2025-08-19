Посольство Азербайджана получает благодарности от армян

После исторических соглашений, подписанных в Белом доме 8 августа лидерами Азербайджана, США и Армении, издание The Washington Diplomat взяло отдельные интервью у послов Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Издание цитирует эти интервью в статье «Послы Армении и Азербайджана согласны: мир может способствовать региональному развитию», опубликованной 19 августа.
Издание пишет, что две бывшие советские республики, ставшие непримиримыми врагами после распада СССР, неожиданно пришли к мирному соглашению. С 1991 года они вели между собой многочисленные войны, но теперь послы обеих стран в Вашингтоне заявляют, что пришло время раз и навсегда завершить эту вражду и кровопролитие.
15 сентября 2021 года посол Азербайджана Хазар Ибрагим и его армянская коллега Лилит Макунц вручили верительные грамоты президенту США Джо Байдену. Теперь они высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в достижении соглашения, приблизившего Азербайджан и Армению к миру.
«Мы видим, что за очень короткий срок Трамп оказал огромное влияние на установление мира в разных уголках планеты», — сказал Ибрагим. При этом, отвечая на вопрос, мог ли бы саммит Пашиняна и Алиева состояться без вмешательства Трампа, Ибрагим напомнил, что он кадровый дипломат.
«Возможно, мы бы это сделали, — осторожно сказал он, — но не так быстро и не так глубоко». По словам Ибрагима, это одна из причин, по которой он «абсолютно не удивлен» сближением своей страны с Арменией после стольких лет вражды.
«Мой президент всегда был за мир и процветание. Он доказал это за последнее десятилетие, поддержав большинство событий в регионе. Наши отношения с Арменией — следующие на очереди», — сказал Ибрагим. «Во-вторых, в течение довольно долгого времени мы очень много работали — не только с Азербайджаном, но и с Арменией — над прямыми переговорами. Так что это, конечно, меня уже не так удивляет».
Макунц, в свою очередь, осыпала похвалами трех лидеров, отметив, что «Армения и Азербайджан вели переговоры в течение ряда лет, и в марте этого года наше правительство объявило, что мирные переговоры завершены и что обе стороны достигли соглашения по 17 положениям». Она добавила, что «этот прорыв был бы просто невозможен без участия президента Трампа и его приверженности миру в нашем регионе. Мы будем вечно благодарны ему за то, что он свел обе стороны вместе».
42-летняя Макунц стала первой женщиной-послом Армении в США в 2021 году. До этого она была лидером большинства в парламенте Армении, представляя коалицию «Мой шаг» (2019–2021), также была министром культуры в первом кабинете Никола Пашиняна (2018–2019).
«Несмотря на прошлые обиды… нам нужно двигаться вперед», — сказала она. «Армения получит экономическую выгоду от разблокирования транспортных путей, и наш премьер-министр обозначил стремление Армении стать центром торговли — от Каспийского моря до Средиземного, от Персидского залива до Черного моря. Это приближает нас на шаг к этой реальности», — добавила посол. «Мы решили карабахский вопрос во всех аспектах, — сказал Ибрагим. — В документах, подписанных в Вашингтоне, четко указано, что мы признаем территориальную целостность друг друга и что Армения признает Карабах частью Азербайджана, что действительно хорошая новость. Именно так и должны вести себя соседи».
47-летний Ибрагим принял пост посла Вашингтона в 2021 году от Элина Сулейманова, который занимал эту должность в течение 10 лет, прежде чем был переведен в Лондон в начале 2020 года. «Среди наших народов… остается некоторая злоба. Но в то же время, как видите, мы не так уж и различаемся. Веками мы жили бок о бок в очень дружелюбной атмосфере, — сказал Ибрагим. — И Азербайджан, и Армения обречены на процветание, когда мы торгуем друг с другом. Это золотая возможность для всех трех стран Южного Кавказа, включая Грузию».
В то же время Лилит Макунц заявила, что «это переломный момент не только для Армении и Азербайджана, но и для всего Южного Кавказа. После десятилетий конфликта мы переворачиваем страницу исторических обид и прокладываем курс, основанный на общем мире и процветании», — сказал Макунц, добавив, что лидеры Палаты представителей и Сената США, а также более 100 членов Армянской фракции Конгресса США поддерживают это соглашение.
Макунц также подчеркнул, что «Армения ни от чего не отказывается» и что «все договоренности в сфере транспорта и связи будут реализованы в соответствии с нашей территориальной целостностью, суверенитетом и юрисдикцией».
Центральным элементом соглашения является проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), ранее известный как Зангезурский коридор. Этот торговый коридор призван соединить Азербайджан с его анклавом Нахчываном, разделенным полосой армянской территории, будет осваиваться американскими компаниями и включать в себя железнодорожные и коммуникационные линии, а также нефте- и газопроводы.
«Коридор TRIPP соединит не только Азербайджан с его эксклавом, но и всю Азию с Европой, — прогнозирует Ибрагим. — И Армения получит еще большую выгоду, чем Азербайджан, потому что это обеспечит ей связь с Европой и Азией. Все эти коридоры принесут процветание и торговлю».
По данным журнала Forbes, TRIPP «проложит путь из стран Центральной Азии через Кавказ в Турцию и далее по всему миру, фактически возродив старый Шелковый путь, а это значит, что он обойдет как Россию, так и Иран».
В этом отношении Россия, по мнению издания, оказалась в большом проигрыше, поскольку доминировала на этой территории более 200 лет, «навязывая удушающую хватку и зависимость от Москвы своим странам от Туркменистана до Кыргызстана. Эти экономики теперь должны быть геополитически освобождены от фактического контроля со стороны России».
Тегеран также не слишком доволен TRIPP, предупредив 9 августа , что этот маршрут станет «не коридором в собственности Трампа, а кладбищем для его наемников».
Посол Армении в Вашингтоне надеется, что мирное соглашение с Азербайджаном поспособствует нормализации отношений между его страной и Турцией.
Макунц, которая завершает миссию посла и вернется в Ереван в конце этого месяца, добавила, что «для меня было честью всей жизни служить моему народу…»
Ибрагим похвалил свою коллегу, сказав армянскому дипломату: «Я знаю Лилит с самого первого дня, как приехал сюда. Мы всегда были дружелюбны и очень честны друг с другом. Я считаю, что она проделала очень хорошую работу».
Он добавил: «Это соглашение пользуется огромной поддержкой в обеих странах. Наше посольство получает от армян множество писем с благодарностью. Такого раньше не было. Мы очень надеемся, что это откроет новую страницу в азербайджано-армянских отношениях».
А как насчет прямых рейсов Ереван-Баку — расстояние по прямой всего 284 мили?
«Никогда не говори «никогда», — предложил Ибрагим. — Я почти уверен, что однажды это произойдет».