Канада обучила десятки тысяч украинских военных

Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Канадские инструкторы в рамках тренировочной миссии UNIFIER обучили свыше 44 тысяч украинских военных, сообщила глава МИД Канады Анита Ананд.

Канадская миссия UNIFIER в Украине стартовала в 2015 году по просьбе Киева. В начале 2022 года ее продлили и расширили, а затем срок действия миссии продлили до марта 2026 года.

«Со стороны Канады мы обучили более 44 тысяч членов Вооруженных сил Украины в рамках операции UNIFIER», – заявила Ананд на совместной пресс-конференции с главами МИД стран Северной Европы.

Кроме того, Ананд подтвердила, что поддерживает принцип «никаких решений об Украине – без Украины» и призвала партнеров придерживаться этой позиции. Она добавила, что неоднократно заявляла своему украинскому коллеге «о приверженности Канады территориальной целостности Украины».

Напомним, в 2022 году занимавшая тогда должность министра обороны Канады Ананд заявила, что с 2015 года канадские военные инструкторы подготовили более 33 тысяч украинских военных.

