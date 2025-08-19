Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей

В Международный день гуманитарной помощи, который отмечается ежегодно 19 августа, посольство Украины в Азербайджане распространило обращение, в котором призвало азербайджанцев присоединиться к сбору помощи для украинских детей, пострадавших от войны.

В обращении говорится, что, в частности, требуются «толстовки (110–170), брюки (мальчики и девочки, 110–176), спортивные костюмы, осенне-зимние куртки (110–170), зимняя обувь: мальчики (33–43), девочки (33–40), кофты с длинным рукавом, подштанники (мальчики), гамаши (девочки), кроссовки, босоножки, зонты, дорожные сумки, рюкзаки, канцелярские принадлежности, тетради, ручки, карандаши, фломастеры, пеналы и др.

В обращении отмечается, что «принимаются только новые вещи». Сроки сбора: 18–23 августа.

Вещи можно принести по следующим адресам: Украинский центр в Баку (ул. Хагани, 123) с 14:00 до 17:00; Украинская община им. И.Франко в г. Сумгаите (ул. Низами, 54) с 09:00 до 18:00. Отправка помощи в Украину запланирована на 24 августа.