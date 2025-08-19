USD 1.7000
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Американский министр сбежала на военную базу, спасаясь от угроз

17:09 1030

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм временно переехала на военную базу из-за угроз, связанных с публикацией СМИ деталей ее проживания, пишут американские СМИ.

«Я все еще оплачиваю аренду своей квартиры, однако мне пришлось ее покинуть, поскольку СМИ обнародовали мой адрес, детали расположения, включая то, куда выходят окна. Угрозы были настолько серьезными, что я была вынуждена временно переехать в другое место», – рассказала Ноэм в эфире телеканала Fox News.

Министр также указала, что газета The Washington Post опубликовала материал с подробностями о ее жилье, назвав действия журналистов «халатными, бездумными и бессердечными».

По информации того же издания, Ноэм переехала из своей квартиры на юго-востоке Вашингтона в резиденцию командующего Береговой охраной США на военной базе Анакостия-Боллинг. Сообщалось, что пребывание министра там временное и финансируется государством, что вызвало обеспокоенность в службе: некоторые сотрудники опасаются, что такое размещение может спровоцировать «цепную реакцию» и лишить других высокопоставленных военных служебного жилья.

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2275
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3962
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 902
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1216
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2516
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6039
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5836
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5585
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2271
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1864
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1473

