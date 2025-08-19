Американский министр сбежала на военную базу, спасаясь от угроз

«Я все еще оплачиваю аренду своей квартиры, однако мне пришлось ее покинуть, поскольку СМИ обнародовали мой адрес, детали расположения, включая то, куда выходят окна. Угрозы были настолько серьезными, что я была вынуждена временно переехать в другое место», – рассказала Ноэм в эфире телеканала Fox News.

Министр также указала, что газета The Washington Post опубликовала материал с подробностями о ее жилье, назвав действия журналистов «халатными, бездумными и бессердечными».

По информации того же издания, Ноэм переехала из своей квартиры на юго-востоке Вашингтона в резиденцию командующего Береговой охраной США на военной базе Анакостия-Боллинг. Сообщалось, что пребывание министра там временное и финансируется государством, что вызвало обеспокоенность в службе: некоторые сотрудники опасаются, что такое размещение может спровоцировать «цепную реакцию» и лишить других высокопоставленных военных служебного жилья.