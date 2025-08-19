USD 1.7000
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

AzerGold просветил дашкесанских женщин

В рамках проекта «Повышение занятости женщин в Дашкесанском районе» ЗАО AzerGold в партнерстве с Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения был организован очередной просветительский семинар.

Цель мероприятия – способствовать интеграции женщин, проживающих в селах, расположенных в окрестностях золоторудного месторождения «Човдар», в рынок труда, повысить их осведомленность о возможностях трудоустройства и содействовать эффективному использованию местных трудовых ресурсов.

Участницам семинара была предоставлена подробная информация о действующих программах трудоустройства Государственного агентства занятости — профессиональной подготовке, оплачиваемых общественных работах, программе самозанятости, а также о существующих вакансиях и возможностях сотрудничества с работодателями. Вниманию участниц также были представлены реализуемые ЗАО AzerGold социальные проекты, инициативы, направленные на развитие местных сообществ, и работа, проводимая в направлении расширения экономических возможностей женщин.

В процессе обучения были даны ответы на вопросы участниц, подробно разъяснена работа электронной системы приема на работу в ЗАО AzerGold, порядок привлечения кандидатов к трудовой деятельности по вакансиям на основе экзаменов, а также возможности использования услуг Государственного агентства занятости. Женщины получили необходимые рекомендации по эффективному пользованию этими услугами.

Отметим, что проект «Повышение занятости женщин в Дашкесанском районе» реализуется с 2023 года. В рамках проекта 2 женщины, участвовавшие в тренингах и официально обратившиеся в Государственное агентство занятости, были трудоустроены по соответствующим специальностям. Кроме того, 4 женщины в рамках программы самозанятости получили активы по пакету «Женский салон красоты», и еще 7 женщин ждут своей очереди.

