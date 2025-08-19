USD 1.7000
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

В Ереване судят Галстаняна: архиепископ просит забыть о Вазгене

17:36 462

В Ереване началось первое судебное заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его сторонников, сообщают армянские СМИ.

Галстанян и его соратники обвиняются в подготовке терактов и вооруженном захвате власти. На заседании архиепископ попросил судью не использовать его мирское имя – Вазген, заявив, что «Вазген Галстанян умер в 1995 году», когда он принял сан священника. Судья возражений не высказал.

Параллельно у здания суда проходят акции. Сотни сторонников движения «Священная борьба» и церкви требуют освобождения арестованных.

Напомним, 25 июня после масштабных обысков Галстанян и несколько его сторонников были арестованы. Следственный комитет заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Им предъявлены обвинения в «подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти».

29 июня был арестован архиепископ Микаэл Аджапахян на два месяца. Против него возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета.

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2278
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3965
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 911
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1222
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2525
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6043
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5838
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5587
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2271
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1865
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1475

