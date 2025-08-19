В Ереване судят Галстаняна: архиепископ просит забыть о Вазгене

В Ереване началось первое судебное заседание по делу архиепископа Баграта Галстаняна и 17 его сторонников, сообщают армянские СМИ.

Галстанян и его соратники обвиняются в подготовке терактов и вооруженном захвате власти. На заседании архиепископ попросил судью не использовать его мирское имя – Вазген, заявив, что «Вазген Галстанян умер в 1995 году», когда он принял сан священника. Судья возражений не высказал.

Параллельно у здания суда проходят акции. Сотни сторонников движения «Священная борьба» и церкви требуют освобождения арестованных.

Напомним, 25 июня после масштабных обысков Галстанян и несколько его сторонников были арестованы. Следственный комитет заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. Им предъявлены обвинения в «подготовке терактов и массовых беспорядков, попытке захвата власти».

29 июня был арестован архиепископ Микаэл Аджапахян на два месяца. Против него возбуждено дело по обвинению в призывах, направленных на захват власти и отказ от суверенитета.