Какого роста среднестатистический азербайджанец?

17:50 416

Средний рост населения Азербайджана старше 15 лет составляет 167,4 см, а средний вес - 69,7 кг. Как сообщили в Госкомстате, средний рост лиц в возрасте 15-19 лет составляет 160,3 см, а вес - 53,6 кг.

В возрастной группе 20-44 лет эти показатели составляют соответственно 168,3 см и 68,7 кг, а в возрастном диапазоне 45-64 лет - 168,4 сантиметра и 74,3 кг.

В целом средний рост мужчин в Азербайджане составляет 171,5 см, средний вес - 73,8 кг, а у женщин - 163,7 см и 66,1 кг.

Средний рост лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 167 см, а вес - 73,8 кг.

Кроме того, установлено, что 9,8% населения страны старше 15 лет имеют избыточный вес.

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2281
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3966
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 914
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1225
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2528
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6043
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5838
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5588
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2271
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1865
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1475

