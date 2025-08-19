Европа продолжит оказывать давление на Россию

Об этом глава Евросовета Антониу Кошта сообщил по итогам состоявшегося сегодня онлайн-саммита лидеров ЕС, на котором обсуждались итоги вчерашних переговоров по Украине в Белом доме.

«Сразу после нашей дискуссии с членами Европейского совета у меня состоялся телефонный разговор с президентом Зеленским,— написал Антониу Кошта в соцсети X. — Я подчеркнул единство и неизменную поддержку ЕС Украине, а также нашу приверженность продолжению давления на Россию».

Глава Евросовета также подчеркнул, что стороны будут вместе с Соединенными Штатами работать над конкретными и существенными гарантиями безопасности для Украины.