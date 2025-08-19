USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Европа продолжит оказывать давление на Россию

17:53 181

Страны Евросоюза условились продолжать давление на Россию, чтобы приблизить разрешение российско-украинской войны.

Об этом глава Евросовета Антониу Кошта сообщил по итогам состоявшегося сегодня онлайн-саммита лидеров ЕС, на котором обсуждались итоги вчерашних переговоров по Украине в Белом доме.

«Сразу после нашей дискуссии с членами Европейского совета у меня состоялся телефонный разговор с президентом Зеленским,— написал Антониу Кошта в соцсети X. — Я подчеркнул единство и неизменную поддержку ЕС Украине, а также нашу приверженность продолжению давления на Россию».

Глава Евросовета также подчеркнул, что стороны будут вместе с Соединенными Штатами работать над конкретными и существенными гарантиями безопасности для Украины.

Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 2285
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 3966
Трамп о «жемчужине Украины»
Трамп о «жемчужине Украины»
17:32 917
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
Киев просит азербайджанцев о помощи для украинских детей
17:07 1227
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 2529
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России
Главу азербайджанской диаспоры в Челябинске лишили гражданства России все еще актуально
11:20 6043
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности
10:07 5839
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3»
Пашинян и Пезешкиан поддержали формат «3+3» фото; видео; обновлено 17:15
17:15 5588
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция
13:44 2272
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами
Президент Венесуэлы лично готов воевать с американцами видео; обновлено 15:17
15:17 1866
США давят на Украину ради мира с Россией
США давят на Украину ради мира с Россией
15:13 1475

