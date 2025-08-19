Бюджет-2025: рост доходов и сокращение дефицита

Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов документе «Справка о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов на 2025 год и ожидания на конец года».

Доходы госбюджета Азербайджана в 2025 году прогнозируются на уровне 39,2 млрд манатов — на 836 млн манатов (2,2%) больше утвержденного плана.

По данным Минфина, 49,1% доходов (19,2 млрд манатов) обеспечит нефтегазовый сектор, 50,9% (19,9 млрд манатов) — ненефтегазовый. Рост по сравнению с планом составит 470 млн манатов в нефтегазовом сегменте и 366 млн манатов — в ненефтегазовом.

Основные поступления: налоги и пошлины — 16,3 млрд манатов (41,6%), таможенные платежи — 6,6 млрд (16,8%), трансферты из Госнефтефонда — 14,5 млрд (36,9%).

В нефтегазовом секторе 1,8 млрд манатов налогов обеспечит SOCAR, 400 млн — проект «Азери-Чираг-Гюнешли», 2,1 млрд — «Шахдениз». При расчете доходов учтено повышение средней экспортной цены на газ до $313 за тыс. кубометров, что добавило 600 млн манатов прибыли от «Шахдениза».

Расходы бюджета составят 40,7 млрд манатов — на 1,7% меньше плана. Из них 24,3 млрд (59,8%) придутся на текущие расходы, 13,9 млрд (34,3%) — на капитальные, 2,4 млрд (5,9%) — на обслуживание госдолга.

На внешний долг предусмотрено 1,44 млрд манатов, на внутренний — 958 млн. Дефицит бюджета ожидается на уровне 1,5 млрд манатов, что на 1,6 млрд ниже первоначального прогноза.

К началу 2026 года внешний долг достигнет $4,9 млрд, внутренний — 20,1 млрд манатов, совокупный — 28,4 млрд манатов. Более половины внешних обязательств предстоит выплатить в ближайшие 5 лет.

На внутреннем рынке 55,7% госдолга придутся на облигации, из которых 14,9% будут годовыми, 57% — двух–трехлетними, 30% — долгосрочными (5 лет и более).