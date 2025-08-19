USD 1.7000
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Бюджет-2025: рост доходов и сокращение дефицита

18:35 1099

Доходы госбюджета Азербайджана в 2025 году прогнозируются на уровне 39,2 млрд манатов — на 836 млн манатов (2,2%) больше утвержденного плана.

Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов документе «Справка о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов на 2025 год и ожидания на конец года».

По данным Минфина, 49,1% доходов (19,2 млрд манатов) обеспечит нефтегазовый сектор, 50,9% (19,9 млрд манатов) — ненефтегазовый. Рост по сравнению с планом составит 470 млн манатов в нефтегазовом сегменте и 366 млн манатов — в ненефтегазовом.

Основные поступления: налоги и пошлины — 16,3 млрд манатов (41,6%), таможенные платежи — 6,6 млрд (16,8%), трансферты из Госнефтефонда — 14,5 млрд (36,9%).

В нефтегазовом секторе 1,8 млрд манатов налогов обеспечит SOCAR, 400 млн — проект «Азери-Чираг-Гюнешли», 2,1 млрд — «Шахдениз». При расчете доходов учтено повышение средней экспортной цены на газ до $313 за тыс. кубометров, что добавило 600 млн манатов прибыли от «Шахдениза».

Расходы бюджета составят 40,7 млрд манатов — на 1,7% меньше плана. Из них 24,3 млрд (59,8%) придутся на текущие расходы, 13,9 млрд (34,3%) — на капитальные, 2,4 млрд (5,9%) — на обслуживание госдолга.

На внешний долг предусмотрено 1,44 млрд манатов, на внутренний — 958 млн. Дефицит бюджета ожидается на уровне 1,5 млрд манатов, что на 1,6 млрд ниже первоначального прогноза.

К началу 2026 года внешний долг достигнет $4,9 млрд, внутренний — 20,1 млрд манатов, совокупный — 28,4 млрд манатов. Более половины внешних обязательств предстоит выплатить в ближайшие 5 лет.

На внутреннем рынке 55,7% госдолга придутся на облигации, из которых 14,9% будут годовыми, 57% — двух–трехлетними, 30% — долгосрочными (5 лет и более).

Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 5532
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 4200
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
15:46 2673
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
13:44 2785
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 4733
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 3637
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана все еще актуально
12:27 2118
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности, все еще актуально
10:07 6337
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема
20:37 1451
Трамп призвал Путина быть «реалистом»
Трамп призвал Путина быть «реалистом» все еще актуально
20:49 7919
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности
20:20 1645

