Баку и Анкара обсудили мир с Ереваном

Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн встретился с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.
Об этом сообщило посольство Турции в Азербайджане.
Отмечается, что во время встречи были подробно обсуждены текущие вопросы, связанные с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией, а также региональные события, представляющие интерес для Анкары и Баку.
Büyükelçimiz @Birol_Akgun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev’e bugün bir ziyarette bulunmuştur.— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) August 19, 2025
Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine ilişkin güncel meselelerin yanısıra ülkemizin #kardeş Azerbaycan’la ortak… pic.twitter.com/r04DaZm061