Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

США депортировали первых украинских беженцев

19:29 1253

Первые украинские беженцы были депортированы из Соединенных Штатов, сообщает Служба иммиграционного и таможенного контроля США. 

Ранее The Wall Street Journal писала, что в ближайшие дни временной правовой защиты могут лишиться около 120 тыс. украинцев, прибывших в США за последние два года, если Белый дом не продлит действие программы, одобренной предыдущей администрацией.

Эти украинцы получили двухлетний возобновляемый статус при условии наличия частного американского спонсора. Всего в рамках программы «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U) в США въехали около четверти миллиона человек. Прибывшие до 16 августа 2023 года по-прежнему подпадают под отдельную программу «временного защищенного статуса».

Ранее президент США Дональд Трамп высказывался за ужесточение иммиграционной политики и планировал провести масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов.

Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 5535
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 4200
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
15:46 2673
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
13:44 2785
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 4734
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 3639
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана все еще актуально
12:27 2120
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности, все еще актуально
10:07 6337
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема
20:37 1454
Трамп призвал Путина быть «реалистом»
Трамп призвал Путина быть «реалистом» все еще актуально
20:49 7920
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности
20:20 1647

