США депортировали первых украинских беженцев

Первые украинские беженцы были депортированы из Соединенных Штатов, сообщает Служба иммиграционного и таможенного контроля США.

Ранее The Wall Street Journal писала, что в ближайшие дни временной правовой защиты могут лишиться около 120 тыс. украинцев, прибывших в США за последние два года, если Белый дом не продлит действие программы, одобренной предыдущей администрацией.

Эти украинцы получили двухлетний возобновляемый статус при условии наличия частного американского спонсора. Всего в рамках программы «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine, U4U) в США въехали около четверти миллиона человек. Прибывшие до 16 августа 2023 года по-прежнему подпадают под отдельную программу «временного защищенного статуса».

Ранее президент США Дональд Трамп высказывался за ужесточение иммиграционной политики и планировал провести масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов.