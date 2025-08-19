USD 1.7000
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Скончался азербайджанский поэт

19:32 1972

Сегодня ушел из жизни азербайджанский поэт Мамед Исмаил, сообщил Эхтирам Ильхам.

Церемония похорон состоится завтра в селе Эсрик Товузского района. По словам родственников, поэт в последние годы страдал от различных заболеваний.

Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 5538
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 4202
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
15:46 2673
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
13:44 2785
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 4734
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 3640
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана все еще актуально
12:27 2120
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности, все еще актуально
10:07 6337
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема
20:37 1455
Трамп призвал Путина быть «реалистом»
Трамп призвал Путина быть «реалистом» все еще актуально
20:49 7921
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности
20:20 1648

