Скончался азербайджанский поэт

Сегодня ушел из жизни азербайджанский поэт Мамед Исмаил, сообщил Эхтирам Ильхам.
Церемония похорон состоится завтра в селе Эсрик Товузского района. По словам родственников, поэт в последние годы страдал от различных заболеваний.
