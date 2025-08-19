Азербайджанский Минздрав взялся за лжеврачей

В заявлении министерства говорится, что « Аналитико-экспертный центр Министерства здравоохранения Азербайджана проводит разбирательство на основе обращений граждан в связи с ситуациями, представляющими реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также осуществляет внеплановые проверки в соответствии с законодательством».

Министерство здравоохранения Азербайджана выступило с заявлением в связи с распространившимися в социальных сетях кадрами, на которых врачи танцуют во время проведения процедуры липосакции. Кадры вызвали негодование у пользователей соцсетей.

В сообщении Минздрава указывается на видео, опубликованное в социальных сетях, в котором упоминается имя Гюльбады Абдуллаевой. Однако ее данных нет в едином реестре медицинских работников Минздрава, и она не имеет права заниматься медицинской деятельностью.

«На основе поступивших в Минздрав обращений установлено, что операция была проведена в Dost Estetik Mərkəzi. Также указывалось, что Абдуллаева работала в UĞUR Estetik Mərkəzi 777. Ни одно из этих учреждений не является медицинским, и у них отсутствует лицензия на соответствующую деятельность.

Кроме того, Dost Estetik Mərkəzi не числится ни в базе данных частных медицинских учреждений Аналитико-экспертного центра, ни в базе данных Государственной налоговой службы о налогоплательщиках, состоящих на учете.

В ходе проверки было установлено, что принадлежащий Хаяле Исмаиловой UĞUR Estetik Mərkəzi 777 осуществляет медицинскую деятельность без лицензии. В кабинетах, оснащенных медицинским оборудованием, оказывались косметологические услуги, велся прием пациентов и проводились процедуры. В 2023–2025 годах Аналитико-экспертный центр неоднократно проводил внеплановые проверки в отношении UĞUR Estetik Mərkəzi 777, по результатам которых было составлено пять административных протоколов и принято решение о наложении штрафа по статье 210.1 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.

Несмотря на это, учреждение продолжает осуществлять деятельность без лицензии. В связи с этим Министерство здравоохранения обратилось в правоохранительные органы с запросом о расследовании незаконной деятельности данного учреждения», - говорится в заявлении министерства.