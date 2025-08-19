Спешите в Исмаиллы! Там праздник путешествий

Исмаиллы — это диковинное пространство, где четыре сезона сливаются в один непрерывный праздник путешествий. В Исмаиллы нет понятия «низкий сезон». Зимой и летом, весной и осенью отели и гостевые дома здесь переполнены, а слова «свободный номер» звучат как шутка. Чтобы попасть сюда, планировать приходится задолго, порой за несколько месяцев.

В 2024 году Азербайджан принял 2 миллиона 630 тысяч иностранных туристов, и немалая часть их посетила Исмаиллы. Район стал настоящим локомотивом внутреннего туризма: здесь появляются новые гостиницы, семейные рестораны, агроусадьбы и глэмпинги. Государство построило в Лагиче, Буйнузе, Ханагяхе и Топчу современные гостевые дома, предприниматели превращают обычные дома в мини-отели, ремесленники предлагают мастер-классы, экскурсии и гастрономические туры, а рынок здесь развивается быстрее, чем в среднем по стране. Крупная рекламная кампания превратила Исмаиллы в яркий туристический бренд. На видеобилбордах по всей стране мелькают кадры с его горами, винодельнями, старинными улочками Лагича и заснеженными склонами. Многие туристы признаются: именно эти ролики подтолкнули их в путь.

Но главное очарование Исмаиллы — в смене сезонов, каждый из которых звучит здесь по-своему. Весна наполняет воздух запахом цветущих долин и зовет в походы к озеру Гаранохур, лето превращает села Баскал и Ивановку в пасторальные сцены аграрного праздника — фермерские ярмарки, дегустации вин, хлеб из тандыра и неповторимые запахи меда, осень окрашивает горы в багрянец и золото, собирает гостей на фестивали урожая и дарит им тишину горных деревень, а зима приносит уют каминов и тишину старинных поселков, в которых эхо истории перекрывает гомон многочисленных туристов. Туристическая карта Исмаиллинского района поражает своим разнообразием. Лагич — это мастерские, где искусство чеканки меди передается из поколения в поколение. Баскал хранит традицию изготовления келагаи - шелковых платков, признанных ЮНЕСКО.

Винные хозяйства вроде Château Monolit открывают двери своих погребов для тех, кто ищет одновременно вкус вина и истории. Крепость Джаваншира и древние караванные пути напоминают о том, что эти земли веками были перекрестком культур, а в природном заповеднике можно встретить зубров или бурых медведей — напоминание о том, что природа в этих местах живет своей первозданной жизнью.