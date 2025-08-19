USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Еще 30 украинских детей отправились на реабилитацию в Баку

19:58 532

Из Киева в Баку направилась новая группа из 30 украинских детей в рамках программы реабилитации, сообщил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.

По его словам, Азербайджан уже более трех лет принимает детей, пострадавших от войны, обеспечивая им уход, лечение, отдых и моральную поддержку. На сегодняшний день около 400 украинских детей прошли курсы реабилитации в Азербайджане.

Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 5551
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 4204
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
15:46 2677
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
13:44 2786
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 4736
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 3644
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана все еще актуально
12:27 2121
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности, все еще актуально
10:07 6355
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема
20:37 1468
Трамп призвал Путина быть «реалистом»
Трамп призвал Путина быть «реалистом» все еще актуально
20:49 7935
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности
20:20 1657

