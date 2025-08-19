Еще 30 украинских детей отправились на реабилитацию в Баку

Из Киева в Баку направилась новая группа из 30 украинских детей в рамках программы реабилитации, сообщил посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев.
По его словам, Азербайджан уже более трех лет принимает детей, пострадавших от войны, обеспечивая им уход, лечение, отдых и моральную поддержку. На сегодняшний день около 400 украинских детей прошли курсы реабилитации в Азербайджане.
Great to meet and see off amazing 30 Ukrainian kids departing to Baku today under the rehabilitation programme offered by Azerbaijan. This brings total number of 🇺🇦 children who have so far benefited from the rehabilitation service to 400. 🇦🇿 will continue supporting 🇺🇦 сhildren. pic.twitter.com/eB8EkmoiNi— Seymur Mardaliyev (@SMardaliyev) August 19, 2025