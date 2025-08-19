Направо, страна государственных переворотов!

Боливия пошла вправо. 17 августа в стране состоялись президентские выборы, так и не выявившие победителя. Имя нового главы государства определится во втором туре 19 октября, и это будет либо бывший президент Хорхе Кирога, либо кандидат от христиан-демократов Родриго Пас Перейра. Но уже сегодня ясно одно: эпоха левых завершилась, двадцатилетнее правление социалистов ушло в прошлое и на авансцену вновь выходят правые.

Боливия всегда оставалась страной парадоксов. С момента провозглашения независимости в 1825 году в этой стране произошло около двухсот (!) государственных переворотов — удачных и неудачных. По этому показателю Боливия занимает абсолютно первое место в мире. Последний успешный переворот состоялся в 2019 году, когда социалист Эво Моралес был отстранен от власти, а последняя неудачная попытка произошла в 2024 году, когда военные пытались сместить Луиса Арсе. Известный исследователь Латинской Америки Олег Ясинский справедливо замечает: любой рецепт Запада, будь он «прогрессивным» или «реакционным», в Боливии обречён на провал. Подтверждение тому – трагическая судьба Че Гевары, который хотел превратить эту страну в центр партизанской войны и был выдан крестьянами, к которым пришёл на помощь. Или другой пример — провалившийся в Лиме дебют ресторана McDonald’s, не сумевшего прижиться в культуре, где пластиковая посуда и стандартизированная еда как были, так и остались чуждыми. Несмотря на жесткие репрессии властей, в истории Боливии левое движение всегда играло важную роль. В XX веке социалисты дважды приходили к власти. Главной силой революции 1952 года были троцкисты и профсоюзы, и эта боливийская национальная революция по своему значению сопоставима с мексиканской и кубинской - единственный случай в мировой истории, когда победу одержали троцкисты.

Их лидер Хуан Лечин стал тогда вице-президентом страны, а его соратники вошли в правительство. Революция принесла всеобщее избирательное право, национализацию шахт, аграрные реформы и кампанию по борьбе с неграмотностью. Однако в 1964 году власть захватил генерал Рене Баррьентос, вскоре Че Гевара начал партизанскую войну, закончившуюся поражением и его гибелью, а Боливия вновь погрузилась в эпоху военных хунт. В 1978 году маоисты, троцкисты и гевараисты объединились в Левый революционный фронт (FRI), а одним из лидеров вновь оказался Хуан Лечин. Парадоксальным образом в 2001 году кандидат от FRI Хорхе Кирога победил на выборах в тандеме с бывшим диктатором Уго Бансером. К тому времени Фронт эволюционировал от радикальных левых позиций к неолиберализму, но сохранил старое название. И вот сейчас Кирога, набрав 28 процентов голосов, вновь выходит во второй тур именно как представитель FRI — символ противоречия между формой и содержанием. В 2006 году к власти в Боливии пришел Эво Моралес и его «Движение к социализму» (MAS). Трижды переизбиравшийся Моралес, первый лидер из числа коренных народов аймара, национализировал природные ресурсы, направил доходы в социальную сферу, снизил уровень бедности с 37,7 до 12,9 процента, обеспечил в стране бесплатное образование и медицину. Но в 2019 году под давлением правых начались протесты, и Моралес был вынужден покинуть страну.

Через год победу на выборах одержал Луис Арсе, министр финансов в правительстве Моралеса. Но Арсе пошел по пути неолиберальных рецептов, что привело к расколу в MAS и открытой вражде с Моралесом. Он перечеркнул достижения предшественника и углубил кризис левых. В результате к выборам 2025 года не были допущены ни Моралес, ни Арсе, что стало очевидным подарком для правых сил. Движение же MAS за эти годы превратилось в карьерный лифт для случайных дельцов, а коррупция разъела его изнутри. Боливийские избиратели, готовые вновь поверить популизму правых и простить им коррупцию, не простили левой власти некомпетентность и внутренние раздоры. Так завершилась двадцатилетняя эра боливийских социалистов.