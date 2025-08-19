USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Новость дня
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Британия поможет Украине провести первые выборы после войны

20:21 485

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией: избирательные комиссии двух стран подписали новое соглашение о сотрудничестве — меморандум о взаимопонимании, который должен укрепить украинский избирательный процесс.

Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила, что новое соглашение "будет способствовать нашему сотрудничеству и через обмен опытом и внедрение лучших практик поможет укрепить демократические ценности в Украине", пишет Express.

Назвав это "знаковым моментом", комиссия добавила, что речь также идет о противодействии дезинформации, а также о помощи в организации голосования из-за рубежа, поскольку миллионы украинцев по-прежнему находятся в статусе беженцев в других странах.

"Опасения вмешательства России в будущие украинские выборы неизбежно будут играть значительную роль в кампании", - говорится в материале.

Издание сообщает, что помощь может распространиться и на вопросы регулирования финансирования кампаний, безопасности бюллетеней и кандидатов. А председатель ЦИК Украины Олег Диденко добавил, что меморандум "позволит эффективно и результативно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны".

Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 5558
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 4206
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
15:46 2677
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
13:44 2786
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 4736
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 3649
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана все еще актуально
12:27 2122
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности, все еще актуально
10:07 6355
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема
20:37 1474
Трамп призвал Путина быть «реалистом»
Трамп призвал Путина быть «реалистом» все еще актуально
20:49 7939
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности
20:20 1663

ЭТО ВАЖНО

Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 5558
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 4206
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
15:46 2677
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
13:44 2786
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 4736
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 3649
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана все еще актуально
12:27 2122
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности, все еще актуально
10:07 6355
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема
20:37 1474
Трамп призвал Путина быть «реалистом»
Трамп призвал Путина быть «реалистом» все еще актуально
20:49 7939
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности
20:20 1663
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться