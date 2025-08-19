Британия поможет Украине провести первые выборы после войны

Великобритания поможет Украине провести первые выборы после окончания войны с Россией: избирательные комиссии двух стран подписали новое соглашение о сотрудничестве — меморандум о взаимопонимании, который должен укрепить украинский избирательный процесс.

Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила, что новое соглашение "будет способствовать нашему сотрудничеству и через обмен опытом и внедрение лучших практик поможет укрепить демократические ценности в Украине", пишет Express.

Назвав это "знаковым моментом", комиссия добавила, что речь также идет о противодействии дезинформации, а также о помощи в организации голосования из-за рубежа, поскольку миллионы украинцев по-прежнему находятся в статусе беженцев в других странах.

"Опасения вмешательства России в будущие украинские выборы неизбежно будут играть значительную роль в кампании", - говорится в материале.

Издание сообщает, что помощь может распространиться и на вопросы регулирования финансирования кампаний, безопасности бюллетеней и кандидатов. А председатель ЦИК Украины Олег Диденко добавил, что меморандум "позволит эффективно и результативно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны".