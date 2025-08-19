Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху

Расследование израильской газеты «Гаарец» о так называемом «Катаргейте» - это не просто разоблачение коррупционной схемы, а обвинительный акт против всей политической системы Государства Израиль. За сухими цифрами переводов и именами пиарщиков вырисовывается картина, на которой интересы Катара органично переплетаются с внутренней политикой Израиля, превращая Кабинет министров еврейского государства в арену чужого влияния. С 2022 по 2024 годы Катар перевел около 10 миллионов долларов группе медиаконсультантов и бывших офицеров спецслужб, близких к премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Деньги шли через проект Lighthouse — тщательно выстроенную кампанию, призванную представить эмират Катар в качестве своеобразной «державы мира». В роли посредников оказались ключевые советники премьера: медиастратег партии «Ликуд» Исраэль Эйнхорн, его соратник Йонатан Урих и пресс-секретарь Эли Фельдштейн. Все они получали регулярные транши даже после начала войны в Газе, что превращает в целом банальную историю о проплаченном пиаре в вопрос национальной безопасности.

Особую остроту скандалу придает тот факт, что катарские деньги оказывались в распоряжении людей, одновременно формировавших официальную линию правительства Израиля. По сути, Катар покупал не рекламу, а голоса и молчание тех, кто стоял рядом с премьер-министром Нетаньяху. За 15–20 тысяч долларов, в которые обходились эмирату каждая публикация, Катар обеспечивал себе встроенное присутствие в израильской информационной среде, тогда как полноценная рекламная кампания обошлась бы ему в миллионы. Для израильской оппозиции «Катаргейт» стал оружием против Нетаньяху: премьера сегодня обвиняют в том, что он допустил продажу национальных интересов на самом высоком уровне. А для американских демократов это удобный аргумент против Дональда Трампа, слишком тесно связанного с главой израильского Кабинета министров. В Вашингтоне звучит вопрос: если Катар так легко встроился в окружение Нетаньяху, не использовал ли он те же каналы для воздействия и на американскую политику?