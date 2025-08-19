На тропе, ведущей к хаосу

«Протестующие ночью хотели сжечь людей заживо. Представляете, триста человек сгорели бы живьем! Теперь уже все полностью понимают, с кем мы имеем дело», — эти слова президента Александра Вучича, сказанные после беспорядков в городе Нови-Сад, звучат как приговор не только его противникам, но и всей политической системе Сербии. Президент, который видит в толпе не оппонентов, а убийц, который называет протесты «войной» и обещает «неожиданные решения и решительные шаги», признает тем самым, что его страна вступила в фазу необратимого кризиса. Вучич пытается убедить сербское общество и мир в том, что речь идет о нападении на государство, а не о внутреннем протесте. Но именно в этом и заключается суть проблемы: государство и власть давно перестали быть разделимыми понятиями. Для Вучича они слились в одно целое, и потому для него атака на офис правящей партии равносильна нападению на Сербию. А значит, любое инакомыслие становится угрозой, которую следует подавить.

Западная пресса обвиняет сербские власти в подавлении протестов, проправительственные издания обвиняют оппозицию в поджогах и радикализме. Но за этим шумом скрывается очевидное: страна оказалась в ситуации, при которой выбор сведен к борьбе между двумя внешнеполитическими векторами — российским и западным. При этом ни одна из сторон не предлагает Сербии подлинного суверенитета или социальной трансформации. Смена фигурантов в креслах не изменит периферийного капитализма, нищеты, безработицы и коррумпированного рынка. В этом и заключается трагедия: борьба идет не за новые смыслы, а за то, кто именно будет дирижировать старым порядком. Когда-то Ханна Арендт писала, что цель постоянной лжи не в том, чтобы заставить людей поверить в нее, а в том, чтобы разрушить в людях способность различать правду и ложь. Сербия сегодня иллюстрирует эту мысль во всей полноте. Народ, уставший от десяти выборов за четверть века, шесть из которых были досрочными, уже ничему не верит. Отсюда и пассивное большинство, предпочитающее отмалчиваться, и активное меньшинство, прикрывающее свои амбиции лозунгами и обещаниями. Символическим началом нынешней волны стала катастрофа на вокзале в Нови-Саде, унесшая жизни шестнадцати человек. Оппозиция назвала ее следствием коррупции, власть ответила обвинениями в «иностранном вмешательстве». С тех пор протесты, костяк которых составляют студенты и школьники, постоянно ширятся, выходя за пределы Белграда и Нови-Сада, а насилие становится нормой: атаки на партийные офисы, государственные здания, столкновения с полицией... Словом, сценарий киевского Майдана все отчетливее переписывается на сербскую почву.