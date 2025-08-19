Каллас пообещала новые санкции против России

Она подчеркнула, что Брюссель не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания по урегулированию в Украине. По ее словам, "гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться".

Кроме того, она отметила, что главы МИД Евросоюза рассмотрят 19-й пакет санкций против России 28 — 30 августа на неформальной встрече в Брюсселе.

«Новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе», — заявила она.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября.