Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Каллас пообещала новые санкции против России

21:10 348

ЕС будет тренировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продолжать вводить санкции против России.

Об этом написала глава дипломатической службы Европейского союза Кая Каллас в соцсети X.

 

Она подчеркнула, что Брюссель не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания по урегулированию в Украине. По ее словам, "гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию, чтобы она не могла перегруппироваться".

Кроме того, она отметила, что главы МИД Евросоюза рассмотрят 19-й пакет санкций против России 28 — 30 августа на неформальной встрече в Брюсселе. 

«Новый пакет санкций против России должен быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе», — заявила она.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября.

Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
16:43 5571
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
15:59 4208
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
15:46 2679
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
13:44 2787
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
13:10 4736
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
12:48 3657
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана
Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Азербайджана все еще актуально
12:27 2126
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии
Азербайджан с Турцией выкупают завод России в Болгарии наши подробности, все еще актуально
10:07 6355
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема
20:37 1481
Трамп призвал Путина быть «реалистом»
Трамп призвал Путина быть «реалистом» все еще актуально
20:49 7951
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности
20:20 1671

