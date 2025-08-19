«Настоящее чувство» Трампа к Путину

Второе посещение украинским президентом Овального кабинета при Дональде Трампе погасило эффект от первого, стороны остались довольны друг другом, а журналист, в прошлый раз пытавшийся вывести Зеленского из себя вопросами о костюме, даже извинился, несмотря на полученную в Анкоридже от русских коллег бутылку водки. Это все какие-то дурацкие мелочи на фоне проблемы, вокруг которой происходила встреча, но в случае с Трампом мелочи могут похоронить любые важные вопросы. Обошлось.

Довольны остались европейцы, которые в звездном составе явились в Белый дом, чтобы поддержать Зеленского и прояснить, на каком они нынче свете после встречи президента США с президентом России, и попытаться вернуть воздушный шар Трампа, который в Аляске стало заметно сносить в сторону Берингова пролива. Более-менее им это удалось, damage control осуществлен, координация позиций и дальнейших шагов между Америкой и Европой продолжается. До нового пожарного случая.

Очень доволен Дональд Трамп. Американская национальная стратегия, с некоторых пор звучащая как «кружите меня, кружите!», была реализована с надлежащим размахом. Обошлось без красных ковровых дорожек и пролета стратегической авиации, но такого количества глав государств и организаций, и таких государств и организаций одновременно в Белом доме, кажется, никогда не случалось за всю историю этого многострадального здания. При Байдене такого не было, и это самое важное.

Владимиру Путину тоже грех расстраиваться. Как он убедил в Анкоридже своего нетвердого в убеждениях визави, что остановка боевых действий — это глупая выдумка, так Трамп при этом убеждении и остался, и разговоры с европейцами его не переубедили. Теперь дальнейшие переговорные действия будут проходить под аккомпанемент новых сообщений об убитых и покалеченных путинскими дронами и ракетами.