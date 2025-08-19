«Настоящее чувство» Трампа к Путину

USD 1.7000
Леонид Швец, автор haqqin.az
21:16 581

Вчерашние встречи в Вашингтоне, ожидание которых вызвало много треволнений, замечательным образом успешно закончилось для всех сторон, включая Владимира Путина.

Второе посещение украинским президентом Овального кабинета при Дональде Трампе погасило эффект от первого, стороны остались довольны друг другом, а журналист, в прошлый раз пытавшийся вывести Зеленского из себя вопросами о костюме, даже извинился, несмотря на полученную в Анкоридже от русских коллег бутылку водки. Это все какие-то дурацкие мелочи на фоне проблемы, вокруг которой происходила встреча, но в случае с Трампом мелочи могут похоронить любые важные вопросы. Обошлось.

Такого количества глав государств и организаций, и таких государств и организаций одновременно в Белом доме, кажется, никогда не случалось за всю историю этого многострадального здания

Довольны остались европейцы, которые в звездном составе явились в Белый дом, чтобы поддержать Зеленского и прояснить, на каком они нынче свете после встречи президента США с президентом России, и попытаться вернуть воздушный шар Трампа, который в Аляске стало заметно сносить в сторону Берингова пролива. Более-менее им это удалось, damage control осуществлен, координация позиций и дальнейших шагов между Америкой и Европой продолжается. До нового пожарного случая.

Очень доволен Дональд Трамп. Американская национальная стратегия, с некоторых пор звучащая как «кружите меня, кружите!», была реализована с надлежащим размахом. Обошлось без красных ковровых дорожек и пролета стратегической авиации, но такого количества глав государств и организаций, и таких государств и организаций одновременно в Белом доме, кажется, никогда не случалось за всю историю этого многострадального здания. При Байдене такого не было, и это самое важное.

Владимиру Путину тоже грех расстраиваться. Как он убедил в Анкоридже своего нетвердого в убеждениях визави, что остановка боевых действий — это глупая выдумка, так Трамп при этом убеждении и остался, и разговоры с европейцами его не переубедили. Теперь дальнейшие переговорные действия будут проходить под аккомпанемент новых сообщений об убитых и покалеченных путинскими дронами и ракетами.

Владимиру Путину тоже грех расстраиваться. Как он убедил в Анкоридже своего нетвердого в убеждениях визави, что остановка боевых действий — это глупая выдумка, так Трамп при этом убеждении и остался

Пафосные разговоры об «адских» санкциях, похоже, останутся обидным пятном на политических биографиях Ричарда Блюменталя и Линдси Грэма и якобы собранного в поддержку их законопроекта сенатского большинства. Сенатор нынче пошел послушный и пугливый, без отмашки президента сидит тихо и не отсвечивает. А там, глядишь, где-нибудь на тридцать пятом раунде переговоров русские выговорят себе и частичное снятие уже имеющихся ограничений, главное, не переставать приглашать в Москву Стивена Уиткоффа, главный источник знаний Дональда Трампа об истории и географии Восточной Европы.

Переход к бесконечному переговорному треку при продолжающихся боевых действиях Путина больше чем устраивает, хотя, конечно, вдвоем с Трампом давить на Украину для завершения войны на путинских условиях было бы для него вообще идеальным вариантом, за который он еще поборется.

Похоже, между этими процессами есть какая-то важная связь, заметная даже детям. Тем из них, кто еще жив и следит за новостями

Не успели разлететься самолеты, увозя гостей Белого дома за Атлантику, как американский президент в интервью Fox News рассказал, какое тепло разлилось в воздухе, когда он и Путин шли друг другу навстречу после приземления их самолетов в Анкоридже: «Там было настоящее чувство». Вы можете тысячу раз показывать ему фотографии убитых детей, но это «настоящее чувство» для Трампа останется чрезвычайно ценным, и он пойдет на многое, чтобы его сберечь. Как же Кремлю этим не воспользоваться?

Умиротворение в российско-украинской войне идет рука об руку с умиротворением капризного американского дедушки и не перестает подозрительно напоминать умиротворение агрессора. Похоже, между этими процессами есть какая-то важная связь, заметная даже детям. Тем из них, кто еще жив и следит за новостями.

