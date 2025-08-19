Аш-Шаара назначил нового посла Сирии в ООН

Президент Сирии Ахмед аш-Шаара подписал указ о назначении Ибрагима Абдулмалика аль-Алаби постоянным представителем страны при Организации Объединённых Наций, сообщили сирийские СМИ.
Согласно документу, аль-Алаби назначен чрезвычайным и полномочным послом, а также постоянным представителем Арабской Республики Сирия при ООН в Нью-Йорке.
بموجب مرسوم رئاسي، تسمية السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيرًا مفوضًا فوق العادة ومندوبًا دائمًا للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. pic.twitter.com/ZH77ouXep2— وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) August 19, 2025