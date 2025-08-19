США о воздушной поддержке Украины

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что американских военнослужащих не будет на территории Украины в рамках обсуждаемых гарантий безопасности.

«Мы видим готовность как Владимира Путина, так и Владимира Зеленского сесть за стол переговоров друг с другом. Подготовка к встрече президентов идет полным ходом», — отметила Ливитт, добавив, что саммит на Аляске открыл путь для второй фазы переговоров по урегулированию конфликта.

В Белом доме подчеркнули, что США ведут переговоры с Россией о приемлемых для нее гарантиях безопасности Украины и не исключают поддержки с воздуха. Кроме того, обсуждаются возможные площадки для встречи Путина и Зеленского, а также формат трехсторонних переговоров с участием США.

«Президент Трамп выступает за скорейшие новые контакты и добивается прочного урегулирования конфликта, которое сохранит мир на Украине и после окончания его полномочий», — заявили в администрации. Координацию работы с Россией и Украиной для организации встречи Путина и Зеленского будут вести Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джей Ди Вэнс.

Ранее издание Politico сообщало, что во время переговоров США не устанавливали жестких ограничений по размещению своих войск в Украине, а один из собеседников допускал возможность отправки миротворцев. Сейчас США и ЕС совместно с украинскими дипломатами прорабатывают параметры гарантий безопасности для страны, аналогичные 5-й статье устава НАТО: нападение на одного участника воспринимается как атака на весь альянс.