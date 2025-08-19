Встреча президентов Армении и Ирана

Президент Армении Ваагн Хачатурян в Президентском дворце принял президента Ирана Масуда Пезешкиана, находящегося с официальным визитом в Ереване.

Стороны обсудили углубление двустороннего сотрудничества в политике, экономике, культуре и других сферах. Хачатурян подчеркнул важность участия иранских компаний в строительстве сюникского участка транспортного коридора «Север-Юг» как примера эффективного партнерства.

Хачатурян и Пезешкиан отметили, что совместные усилия будут способствовать укреплению мира, стабильности и торговых связей в регионе.