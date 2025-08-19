Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского

Белый дом рассматривает Будапешт в качестве площадки для возможной трехсторонней встречи президентов США, Украины и России с целью прогресса в прекращении войны, сообщает Politico.

По информации инсайдеров, Секретная служба США уже начала подготовку к потенциальному саммиту. «Венгрия во главе с премьером Орбаном, известным союзником Дональда Трампа, становится главным кандидатом на проведение переговоров, хотя окончательное решение еще не принято», — отмечается в публикации.

В Белом доме также заявили, что США обсуждают с Украиной и Россией множество возможных мест проведения встречи Путина и Зеленского и одним из рассматриваемых вариантов является Будапешт.

Источники подчеркивают, что Будапешт может вызвать вопросы у Украины. Город ассоциируется с Будапештским меморандумом 1994 года, который, по мнению Киева, не обеспечил обещанных гарантий безопасности после событий 2014 года.