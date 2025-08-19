USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Новость дня
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Атаки дронов остановили крупнейшие НПЗ России

19 августа 2025, 22:30 1899

С начала августа атаки БПЛА вывели из строя как минимум четыре крупных российских НПЗ: в Новокуйбышевске, Саратове, Самаре и Волгограде. Также частично остановился крупнейший завод "Роснефти" в Рязани, пишет The Moscow Times.

Общая потеря мощностей составила около 44 млн тонн в год (13,5%). Для сравнения: в 2023 году российские НПЗ переработали 267 млн тонн нефти - минимум за 12 лет.

По данным Reuters, ремонт некоторых заводов займет не меньше месяца, а Самарский НПЗ будет простаивать до конца августа.

Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште
Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште видео, обновлено 00:55
00:55 5329
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
00:31 523
Франция назначила нового посла в Азербайджан
Франция назначила нового посла в Азербайджан
19 августа 2025, 23:53 1002
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
19 августа 2025, 19:38 2334
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
19 августа 2025, 22:19 2941
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
19 августа 2025, 16:43 8084
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
19 августа 2025, 15:59 4960
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
19 августа 2025, 15:46 3406
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
19 августа 2025, 13:44 3051
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
19 августа 2025, 13:10 5199
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
19 августа 2025, 12:48 5253

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште
Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште видео, обновлено 00:55
00:55 5329
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
00:31 523
Франция назначила нового посла в Азербайджан
Франция назначила нового посла в Азербайджан
19 августа 2025, 23:53 1002
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
19 августа 2025, 19:38 2334
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
19 августа 2025, 22:19 2941
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
19 августа 2025, 16:43 8084
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
19 августа 2025, 15:59 4960
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
19 августа 2025, 15:46 3406
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
19 августа 2025, 13:44 3051
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
19 августа 2025, 13:10 5199
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
19 августа 2025, 12:48 5253
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться