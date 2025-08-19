Атаки дронов остановили крупнейшие НПЗ России

С начала августа атаки БПЛА вывели из строя как минимум четыре крупных российских НПЗ: в Новокуйбышевске, Саратове, Самаре и Волгограде. Также частично остановился крупнейший завод "Роснефти" в Рязани, пишет The Moscow Times.

Общая потеря мощностей составила около 44 млн тонн в год (13,5%). Для сравнения: в 2023 году российские НПЗ переработали 267 млн тонн нефти - минимум за 12 лет.

По данным Reuters, ремонт некоторых заводов займет не меньше месяца, а Самарский НПЗ будет простаивать до конца августа.