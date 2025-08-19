Эрдоган обсудил с НАТО мир в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщили в пресс-службе президента Турции.

Стороны обсудили развитие мирного процесса между Украиной и Россией, а также ситуацию в Черноморском регионе.

Особое внимание было уделено роли Турции как одного из ключевых членов НАТО в обеспечении региональной безопасности и посредничестве в урегулировании конфликта. Эрдоган и Рютте договорились о продолжении тесной координации усилий и вкладе Анкары в продвижение устойчивых гарантий безопасности.