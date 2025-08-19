USD 1.7000
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Эрдоган обсудил с НАТО мир в Украине

19 августа 2025, 23:05 611

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщили в пресс-службе президента Турции.

Стороны обсудили развитие мирного процесса между Украиной и Россией, а также ситуацию в Черноморском регионе.

Особое внимание было уделено роли Турции как одного из ключевых членов НАТО в обеспечении региональной безопасности и посредничестве в урегулировании конфликта. Эрдоган и Рютте договорились о продолжении тесной координации усилий и вкладе Анкары в продвижение устойчивых гарантий безопасности.

Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште
Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште видео, обновлено 00:55
00:55 5337
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
00:31 533
Франция назначила нового посла в Азербайджан
Франция назначила нового посла в Азербайджан
19 августа 2025, 23:53 1005
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
19 августа 2025, 19:38 2335
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
19 августа 2025, 22:19 2944
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
19 августа 2025, 16:43 8085
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
19 августа 2025, 15:59 4961
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
19 августа 2025, 15:46 3406
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
19 августа 2025, 13:44 3051
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
19 августа 2025, 13:10 5201
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
19 августа 2025, 12:48 5253

