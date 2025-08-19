Франция назначила нового посла в Азербайджан

Софи Лагут стала новым послом Франции в Баку, о чем сообщили в социальных сетях французское посольство и сама дипломат.

«Для меня большая честь служить Франции, нашим интересам и соотечественникам в качестве посла в Азербайджане. Я буду исполнять эту должность, продолжая путь Анн Буайон. Совместно с командой посольства с нетерпением жду возможности еще больше развить франко-азербайджанские отношения в этом стратегически важном регионе для нашей страны и Европейского союза», — отметила С.Лагут.