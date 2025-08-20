Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что оптимальными местами для переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могли бы стать государства, не оказывавшие Украине военной поддержки. При этом, по его словам, Венгрия, несмотря на дружественные отношения с Россией, все же ассоциируется с «вражеским лагерем».

«Не место красит человека, а человек — место. Уверен, что в любой стране мира Владимир Путин с его талантами переговорщика может достичь впечатляющих для нашей страны результатов. Венгрия кажется дружественной благодаря ее прагматичному премьеру Виктору Орбану, но она — член ЕС и НАТО, представляющая вражеский лагерь», — подчеркнул Журавлев.

В качестве возможных вариантов он назвал Китай, Индию, Бразилию и Саудовскую Аравию, выразив уверенность, что лидеры этих стран с энтузиазмом примут мирный саммит, который может войти в историю.