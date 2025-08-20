USD 1.7000
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину

00:31 548

Участники переговоров европейских руководителей во вторник рассматривали планы переброски военных Британии и Франции в Украину в рамках украинского урегулирования, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, собрание европейских лидеров во вторник сконцентрировало внимание на планах отправки британских и французских войск в Украину, на их размере и месте размещения в качестве одного из элементов мирного соглашения", - информирует агентство.

"Источники на условиях анонимности заявили, что примерно 10 стран могут быть готовы отправить военные силы", - отмечает Bloomberg.

Вместе с тем не уточняется, о какой именно встрече идет речь.

Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште
Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште видео, обновлено 00:55
00:55 5364
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
00:31 549
Франция назначила нового посла в Азербайджан
Франция назначила нового посла в Азербайджан
19 августа 2025, 23:53 1016
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
19 августа 2025, 19:38 2338
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
19 августа 2025, 22:19 2952
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
19 августа 2025, 16:43 8088
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть наш обзор
19 августа 2025, 15:59 4962
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии… наш спецреп
19 августа 2025, 15:46 3408
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон наша корреспонденция, все еще актуально
19 августа 2025, 13:44 3052
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения» главная тема; все еще актуально
19 августа 2025, 13:10 5202
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
19 августа 2025, 12:48 5260

