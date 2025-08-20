Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину

Участники переговоров европейских руководителей во вторник рассматривали планы переброски военных Британии и Франции в Украину в рамках украинского урегулирования, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с темой, собрание европейских лидеров во вторник сконцентрировало внимание на планах отправки британских и французских войск в Украину, на их размере и месте размещения в качестве одного из элементов мирного соглашения", - информирует агентство.

"Источники на условиях анонимности заявили, что примерно 10 стран могут быть готовы отправить военные силы", - отмечает Bloomberg.

Вместе с тем не уточняется, о какой именно встрече идет речь.