Нетаньяху направил резкие письма лидерам Франции и Австралии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил лидеров Франции и Австралии в бездействии перед лицом растущего антисемитизма. В открытых письмах президенту Эмманюэлю Макрону и премьеру Энтони Альбанезе он осудил их заявления о готовности признать палестинское государство, назвав это «наградами для ХАМАС» и обвинив в усилении нападок на еврейские общины, об этом сообщает Ynet.

Нетаньяху призвал обоих лидеров предпринять конкретные шаги к празднику Рош ха-Шана, подчеркнув: «Антисемитизм — это раковая опухоль. Он распространяется, когда лидеры молчат, и отступает, когда они действуют».

Австралийского премьера он обвинил в неспособности справиться с волной нападений на евреев, а Макрона — в том, что его слова и действия «подливают масла в огонь» и усиливают террористическую риторику ХАМАС.

Посол США в Израиле Хакаби поддержал позицию Нетаньяху, заявив, что признание палестинского государства укрепляет ХАМАС и отвлекает внимание от продолжающегося удержания заложников. «Это не Израиль напал. Израиль подвергся нападению. Мы должны требовать освобождения заложников — это единственный моральный приоритет», — подчеркнул дипломат.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который отмечают два дня в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В этом году его будут праздновать с 22 по 24 сентября.