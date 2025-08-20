USD 1.7000
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном
Пашинян о ключевом соглашении с Азербайджаном

Нетаньяху направил резкие письма лидерам Франции и Австралии

00:40 194

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил лидеров Франции и Австралии в бездействии перед лицом растущего антисемитизма. В открытых письмах президенту Эмманюэлю Макрону и премьеру Энтони Альбанезе он осудил их заявления о готовности признать палестинское государство, назвав это «наградами для ХАМАС» и обвинив в усилении нападок на еврейские общины, об этом сообщает Ynet.

Нетаньяху призвал обоих лидеров предпринять конкретные шаги к празднику Рош ха-Шана, подчеркнув: «Антисемитизм — это раковая опухоль. Он распространяется, когда лидеры молчат, и отступает, когда они действуют».

Австралийского премьера он обвинил в неспособности справиться с волной нападений на евреев, а Макрона — в том, что его слова и действия «подливают масла в огонь» и усиливают террористическую риторику ХАМАС.

Посол США в Израиле Хакаби поддержал позицию Нетаньяху, заявив, что признание палестинского государства укрепляет ХАМАС и отвлекает внимание от продолжающегося удержания заложников. «Это не Израиль напал. Израиль подвергся нападению. Мы должны требовать освобождения заложников — это единственный моральный приоритет», — подчеркнул дипломат.

Рош ха-Шана — еврейский Новый год, который отмечают два дня в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. В этом году его будут праздновать с 22 по 24 сентября.

Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште
Лига чемпионов: «Карабах» вновь «съел» «Ференцварош» в Будапеште
00:55 5368
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
Около 10 стран Европы готовы отправить войска в Украину
00:31 551
Франция назначила нового посла в Азербайджан
Франция назначила нового посла в Азербайджан
19 августа 2025, 23:53
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
Рубио и Фидан обсудили Азербайджан
19 августа 2025, 19:38
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
Белый дом назвал возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского
19 августа 2025, 22:19
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян
Посольство Азербайджана получает благодарности от армян А посол Ибрагим хвалит армянского коллегу
19 августа 2025, 16:43
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
Экс-президент и экс-кандидат в президенты бьют в колокола: Иран катится в пропасть
19 августа 2025, 15:59
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
Маштага: жизнь без воды, в пыли и зловонии…
19 августа 2025, 15:46
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
А у Трампа своя война. Он берет Вашингтон
19 августа 2025, 13:44
«Нужно его хвалить до изнеможения»
«Нужно его хвалить до изнеможения»
19 августа 2025, 13:10
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
Загадочный российский самолет, летевший из Москвы в Баку, а затем в Бразилию
19 августа 2025, 12:48

