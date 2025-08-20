Усложняя, обостряют

Рассуждая об итогах встречи 18 августа с участием Зеленского и семи европейских лидеров в Вашингтоне, Трамп предложил Зеленскому забыть о Крыме, членстве в НАТО и проявить «гибкость». Для решающих переговоров с Владимиром Путиным он отвел уже традиционные для себя «две-три недели». Также он весьма прозрачно намекнул, что Россия уже и так контролирует Донбасс на 79%, - и «Украина понимает, что происходит». А говоря, что Украина тоже «получит много земли», он был совсем не конкретен. То ли он имел ввиду те участки, которые российская армия контролирует в Сумской и Харьковской областях и может вернуть в обмен на Донбасс, то ли то, что у Украины остается еще 80% ее прежней территории. Он словно спешит разделаться с украинским кризисом, пока избиратели и политики вновь не сосредоточатся на внутриполитических вопросах, которые американцев традиционно волнуют больше любой войны на Земле, где не участвуют американские войска. Как сам Трамп без ложной скромности при этом признается, его посредничество в заключении сделки по Украине станет «одной из причин», по которой он попадет в рай. Это покруче Нобелевской премии мира, которая ему тоже не повредит. Накануне Трамп заявил, что после своего возвращения на пост президента уже завершил шесть войн.

При этом президент США демонстрирует довольно коварную тактику переговоров. Например, он заявляет о готовности Британии, Франции и Германии ввести войска в Украину после прекращения огня в качестве гарантий безопасности. Причем США согласны оказать логистическую помощь, а также поддержку с воздуха. Трамп смело и непринужденно предположил, что Путин возражать не будет. Хотя до сих пор Москва категорически как раз возражала против присутствия западных войск на Украине в любом качестве. И пока нет никаких сигналов, которые бы свидетельствовали о том, что ее позиция в этом вопросе может поменяться. Правда, из уст госсекретаря Рубио были некие намеки, что силы гарантов могут быть многонациональными, что гарантии Украина может получить не только от европейских стран, но и от неевропейских. Он при этом их, правда, не назвал. Если действительно появится какой-то набросок миротворческого международного контингента, особенно если он получит мандат Совбеза ООН, то, наверное, возможны какие-то варианты. Но пока с трудом верится, что Москва примет это на текущем этапе. Нужен какой-то большой пряник со стороны Украины и ее союзников, чтобы это предложение прошло. Но Трамп пряников не обещает, а делает «невозмутимое лицо»: «Честно говоря, я не думаю, что это станет проблемой. Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого. Но кто знает. Мы узнаем о президенте Путине в ближайшие пару недель, это я вам скажу. И посмотрим, чем все это закончится». Делая вид, что не чувствует нюансов, Трамп буквально на ходу вбрасывает все новые и новые тезисы – как будто само собой разумеющиеся, – которые на деле делают коридор для переговоров гораздо уже, а в случае с европейскими «миротворцами» вообще ставят их на грань срыва. Партнеры, они же оппоненты по переговорам, ставятся (сознательно?) в неудобную позицию. Если они отреагируют резко негативно на заведомо неприемлемые «новые вводные», то рискуют поссориться с президентом Америки. А делать этого никто не хочет. Идет негласная борьба за его расположение. Для Москвы дополнительно стоит задача оттянуть (избежать) новые жесткие санкции.