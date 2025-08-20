Сирия и Израиль обсуждают Эс-Сувейду

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани встретился в Париже с израильской делегацией для обсуждения вопросов, связанных с укреплением стабильности в регионе и на юге Сирии, сообщает Сирийское информационное агентство САНА.

В ходе переговоров внимание было сосредоточено на снижении эскалации и невмешательстве во внутренние дела Сирии, достижении соглашений, поддерживающих стабильность региона, контроле за соблюдением прекращения огня в провинции Эс-Сувейда и возобновлении соглашения о разделе сил 1974 года.

Отмечается, что переговоры проходят при американском посредничестве в рамках дипломатических усилий по укреплению безопасности и стабильности в Сирии, а также сохранению её единства и территориальной целостности.