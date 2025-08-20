USD 1.7000
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Гурбан Гурбанов после победы в Будапеште: «Нельзя расслабляться. Это Лига чемпионов!»

Эльмир Алиев, отдел спорта
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями после победы в гостях над венгерским «Ференцварошем» (3:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Поздравляю мою команду. Игра была напряженной. Перед таким количеством болельщиков футболисты выдержали до конца, сделали все необходимое для победы. Поздравляю и наших болельщиков. Они нас не оставили в Будапеште. Благодарю также венгерских фанатов, которые здорово болели. На стадионе была прекрасная атмосфера.

Итоговый результат не должен нас обманывать. Да, у нас есть преимущество. Но в бакинском матче мы должны сыграть еще серьезнее и внимательнее. У соперника такая манера игры и такие футболисты, что они могут создать гол из ничего. Постараемся в ответной игре использовать наш шанс по максимуму.

Не сказал бы, что первый пропущенный гол нас сильно расстроил. Когда команда пропускает в гостях, то волнение возрастает. После гола минут 10-15 давление на нас было высоким. Однако постепенно мы смогли взять игру под свой контроль. Во втором тайме пошли на риск, так как проигрывали. Мы больше хотели забить, нежели в первом тайме.

Ни в коем случае не считаем себя уже участниками основной стадии. Это Лига чемпионов! Перед нами очень серьезный соперник и главный тренер, который не любит проигрывать. Еще раз скажу, что стиль игры «Ференцвароша» таков, что они могут забить в любой атаке, в том числе и со стандартных положений. Нам нельзя расслабляться».

