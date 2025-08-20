USD 1.7000
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Чичкан погиб в Запорожье

01:45 1543

Киев (Украина). Церемонии прощания с Давидом Чичканом - украинским художником, анархистом и военнослужащим, недавно погибшим в Запорожье

Нови-Сад (Сербия). Участник антиправительственных протестов

Мехико (Мексика). Марш в поддержку Палестины "Мексика за Газу"

Газа (Палестина). Девочка ищет вещи на свалке

Тель-Авив (Израиль). Общенациональные протесты с требованием прекратить войну в Газе

Оренсе (Испания). Местные жители борются с лесным пожаром

Пулулера (Индонезия). Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки

ЭТО ВАЖНО

