Чичкан погиб в Запорожье

Киев (Украина). Церемонии прощания с Давидом Чичканом - украинским художником, анархистом и военнослужащим, недавно погибшим в Запорожье
Нови-Сад (Сербия). Участник антиправительственных протестов
Мехико (Мексика). Марш в поддержку Палестины "Мексика за Газу"
Газа (Палестина). Девочка ищет вещи на свалке
Тель-Авив (Израиль). Общенациональные протесты с требованием прекратить войну в Газе
Оренсе (Испания). Местные жители борются с лесным пожаром
Пулулера (Индонезия). Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки