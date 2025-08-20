Русские атакуют энергетику Одессы

Ночью 19 августа российские войска вновь запустили беспилотники по территории Украины и применили баллистику по Одесской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Под ударом оказались Татарбунары и Измаил, целью атак стала энергетическая инфраструктура.

В Одессе прогремел взрыв, мэр Геннадий Труханов призвал жителей оставаться в укрытиях. Одновременно дроны были зафиксированы в направлении Полтавской области, а в Ахтырке на Сумщине после полуночи слышали около 20 взрывов.

Воздушная тревога также объявлена в западных областях — Волынской, Ровенской и Житомирской, куда впервые залетели реактивные БПЛА.