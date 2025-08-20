Тибетская женщина протестует против Китая, а русские танцуют у Кремля

Вашингтон (США). Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете
Ванкувер (Канада). Забастовка бортпроводников Air Canada с требованием улучшения условий труда
Газа (Палестина). Переселение палестинцев на юг сектора Газа
Ренк (Южный Судан). Лагерь, где разместились более 12 000 беженцев, пострадавших от войны в соседнем Судане
Эль-Альто (Боливия). Женщина фотографируется на митинге Христианско-демократической партии после того, как ее кандидат вышел во второй тур президентских выборов
Дели (Индия). Тибетская женщина протестует против визита министра иностранных дел Китая Ван И в Индию
Москва (Россия). Молодые женщины танцуют на улице возле Кремля