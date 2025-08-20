Уиткофф: Россияне почти сразу пошли на уступки...

В эфире телеканала Fox News Уиткофф заявил, что российские официальные лица пошли на уступки «практически сразу»: «Россияне почти сразу пошли на уступки на первой встрече в Аляске. Эти уступки отчасти помогли нам понять, сможем ли мы увидеть, что они готовы быть более сговорчивыми».

По словам Уиткоффа, Трамп и его команда во время встречи в Анкоридже сосредоточились на долгосрочном мирном соглашении, а не на временном прекращении огня в Украине.

«Мы провели там достаточно много времени, потому что действительно добились прогресса в вопросе о том, как достичь мирного соглашения, — добавил Уиткофф. — На этой встрече на Аляске президент [Трамп] начал понимать, что у нас есть многие предпосылки для мирного соглашения, так почему бы не стремиться к заключению полноценного мирного соглашения?»

Уиткофф также сообщил, что в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с президентом России Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Уиткофф уточнил, что это было «личное время с ним, а также с некоторыми из его людей», назвав помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова. По его словам, он неоднократно летал в Россию для обсуждения, в частности, вопросов российско-украинской войны.

В последний раз Уиткофф посетил Москву 6 августа. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным длились около трех часов. С начала года спецпосланник Трампа посетил Россию пять раз.