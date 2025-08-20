USD 1.7000
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Маск, кажется, передумал

08:40

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск отложил реализацию планов по созданию политической партии.

Как сообщает WSJ со ссылкой на источники, показательной стала отмена запланированной встречи бизнесмена с «группой, специализирующейся на организации кампаний третьих лиц», так как Маск «хотел сосредоточиться на управлении своим бизнесом».

«Маск заявил союзникам, что хочет сосредоточиться на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на себя голоса республиканцев», — передает издание.

В начале июля Илон Маск заявил о создании партии «Америка» с первоначальными планами занять 2-3 места в Сенате и 8-10 мест в Палате представителей. Этому предшествовала ссора миллиардера с президентом США Дональдом Трампом. Маск заявлял, что Трамп причастен к делу Джеффри Эпштейна, а в ответ глава американского государства предложил оставить проекты миллиардера без госфинансирования.

Путин и Зеленский договариваются о встрече
Путин и Зеленский договариваются о встрече
10:14
Израиль направит «Колесницы Гидеона» в Газу
Израиль направит «Колесницы Гидеона» в Газу
10:10
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
09:56
Уиткофф: Россияне почти сразу пошли на уступки...
Уиткофф: Россияне почти сразу пошли на уступки...
08:36
Тибетская женщина протестует против Китая, а русские танцуют у Кремля
Тибетская женщина протестует против Китая, а русские танцуют у Кремля
01:52
Русские атакуют энергетику Одессы
Русские атакуют энергетику Одессы
01:48
Чичкан погиб в Запорожье
Чичкан погиб в Запорожье
01:45
Гурбан Гурбанов после победы в Будапеште: «Нельзя расслабляться. Это Лига чемпионов!»
Гурбан Гурбанов после победы в Будапеште: «Нельзя расслабляться. Это Лига чемпионов!»
01:43
«Настоящее чувство» Трампа к Путину
«Настоящее чувство» Трампа к Путину
19 августа 2025, 21:16
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
01:15
Ожесточенные бои в Луганске
Ожесточенные бои в Луганске
01:10

