Маск, кажется, передумал

Как сообщает WSJ со ссылкой на источники, показательной стала отмена запланированной встречи бизнесмена с «группой, специализирующейся на организации кампаний третьих лиц», так как Маск «хотел сосредоточиться на управлении своим бизнесом».

«Маск заявил союзникам, что хочет сосредоточиться на своих компаниях и не хочет отталкивать влиятельных республиканцев, создавая третью партию, которая могла бы перетянуть на себя голоса республиканцев», — передает издание.

В начале июля Илон Маск заявил о создании партии «Америка» с первоначальными планами занять 2-3 места в Сенате и 8-10 мест в Палате представителей. Этому предшествовала ссора миллиардера с президентом США Дональдом Трампом. Маск заявлял, что Трамп причастен к делу Джеффри Эпштейна, а в ответ глава американского государства предложил оставить проекты миллиардера без госфинансирования.