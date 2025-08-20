Трамп: Ирану хватило бы четыре недели...

Тегеран был бы способен разработать атомное оружие в течение четырех недель, если бы не американские бомбардировки иранских ядерных объектов. Так считает президент США Дональд Трамп.

«Кстати, думаю, они бы обзавелись ядерными вооружениями за период в четыре недели», - сказал президент США в интервью американскому журналисту Марку Левину, комментируя июньские удары по ядерным объектам Ирана.

«И они бы его применили», - считает Трамп, имея в виду ядерное оружие в руках властей в Тегеране.

Американский президент назвал «героем войны» себя и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Он (Нетаньяху) герой войны, потому что мы работаем вместе. Он герой войны. Полагаю, я тоже. Никому нет дела, но я тоже. Имею в виду: я отправил эти самолеты [бомбить ядерные объекты Ирана]», - заявил Трамп.

В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы. Дональд Трамп после проведения операции заявил, что объектам был нанесен колоссальный ущерб.