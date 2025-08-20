USD 1.7000
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Трамп: Ирану хватило бы четыре недели...

08:55 1396

Тегеран был бы способен разработать атомное оружие в течение четырех недель, если бы не американские бомбардировки иранских ядерных объектов. Так считает президент США Дональд Трамп.

«Кстати, думаю, они бы обзавелись ядерными вооружениями за период в четыре недели», - сказал президент США в интервью американскому журналисту Марку Левину, комментируя июньские удары по ядерным объектам Ирана.

«И они бы его применили», - считает Трамп, имея в виду ядерное оружие в руках властей в Тегеране.

Американский президент назвал «героем войны» себя и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Он (Нетаньяху) герой войны, потому что мы работаем вместе. Он герой войны. Полагаю, я тоже. Никому нет дела, но я тоже. Имею в виду: я отправил эти самолеты [бомбить ядерные объекты Ирана]», - заявил Трамп.

В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы. Дональд Трамп после проведения операции заявил, что объектам был нанесен колоссальный ущерб.

Путин и Зеленский договариваются о встрече
Путин и Зеленский договариваются о встрече
10:14 105
Израиль направит «Колесницы Гидеона» в Газу
Израиль направит «Колесницы Гидеона» в Газу
10:10 168
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
09:56 624
Уиткофф: Россияне почти сразу пошли на уступки...
Уиткофф: Россияне почти сразу пошли на уступки...
08:36 2777
Тибетская женщина протестует против Китая, а русские танцуют у Кремля
Тибетская женщина протестует против Китая, а русские танцуют у Кремля объектив haqqin.az
01:52 4232
Русские атакуют энергетику Одессы
Русские атакуют энергетику Одессы
01:48 3318
Чичкан погиб в Запорожье
Чичкан погиб в Запорожье объектив haqqin.az
01:45 7321
Гурбан Гурбанов после победы в Будапеште: «Нельзя расслабляться. Это Лига чемпионов!»
Гурбан Гурбанов после победы в Будапеште: «Нельзя расслабляться. Это Лига чемпионов!»
01:43 4351
«Настоящее чувство» Трампа к Путину
«Настоящее чувство» Трампа к Путину продолжение главной темы
19 августа 2025, 21:16 4982
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским обновлено 01:15
01:15 18198
Ожесточенные бои в Луганске
Ожесточенные бои в Луганске
01:10 4916
