И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»

После уверенной победы «Карабаха» в Будапеште над «Ференцварошем» (3:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов я с хорошим настроением отправился на легендарную «Маракану». Там в ответном матче 1/8 финала Кубка Судамерикана - второго по значимости после Кубка Либертадорес футбольного клубного турнира в Южной Америке - встречались бразильский «Флуминенсе» и колумбийская «Америка де Кали».

Примерно 50 минут от отеля на такси по вечерне-ночному Рио (здесь сейчас календарная зима - темнеет рано), и я у «Мараканы». Пресс-служба клуба «Флуминенсе» любезно откликнулась на мою просьбу предоставить аккредитацию, несмотря на то, что срок подачи заявок к тому времени истек. «Подходите к воротам номер 10. Ваше имя будет в списках», - написал мне сотрудник клуба за день до матча. Не обманул. У ворот, проверив мой паспорт и журналистское удостоверение, мне выдали ленточки, которые нужно повязать на запястье. Это и есть аккредитация.

Стадион, на котором когда-то собиралось около 200 тысяч болельщиков, после реконструкции к чемпионату мира-2014 вмещает менее 80 тысяч. На игру «Флуминенсе» - «Америка де Кали» пришли порядка 40 тысяч. В первой игре в Колумбии «Флуминенсе» победил со счетом 2:1. Команда из Рио, дошедшая до полуфинала недавнего чемпионата мира среди клубов, была явным фаворитом противостояния. В ложе прессы и в комментаторских кабинах было около 100 журналистов и комментаторов. Приехав на игру за полтора часа до начала, я имел возможность пообщаться с бразильскими и колумбийскими журналистами. Узнав, что я из Азербайджана, бразильцы тут же заговорили о «Карабахе» и поздравили с победой над «Ференцварошем». По времени Рио-де-Жанейро матчи Лиги чемпионов начинались в 16:00 (Рио опережает Баку на семь часов). Посмотрев обзоры трех состоявшихся во вторник игр раунда плей-офф, мои новые знакомые единогласно согласились с тем, что лучшую игру среди шести команд показал «Карабах».

- Жаль, что никто из бразильцев не забил, - говорит Марсиу с Radio Itatiaia. - Неужели вы следите за бразильцами, играющими в Азербайджане? - спрашиваю я. - У вас таких легионеров сотни. - Нет, конечно. За всеми бразильскими футболистами, играющими зарубежом, уследить невозможно. Но раунд плей-офф Лиги чемпионов - это серьезная стадия. Тут уже все на виду. Если же «Карабах» выйдет в основной этап, то к вашей команде будет по-настоящему пристальное внимание. - Из «Карабаха» во «Фламенго» - а это принципиальнейший соперник «Флуминенсе» - перешел Жуниньо, - подхватывает друг и коллега Марсио. - Правда, сейчас дела у него идут не очень хорошо. Может покинуть клуб.

Поговорил я и с представителями колумбийских медиа, прилетевших в Рио на матч. Про автора одного из голов в ворота «Ференцвароша» колумбийца Кевина Медину они услышали впервые от меня. «Колумбиец, играющий за азербайджанский клуб, забил в Лиге чемпионов? Интересно! Но мы его не знаем», - говорит Сантьяго из издания El Corrillo de Mao, представляющего город Кали.