«Колесницы Гидеона» в Газе

План был представлен ему начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром и высшим командным составом армии.

Сообщается, что операция является продолжением первой «Операции Колесницы Гедеона». Для ее проведения будут направлены резервные приказы военнослужащим ЦАХАЛ.

Также были утверждены подготовительные меры по эвакуации мирных жителей из Газы в южную часть сектора, чтобы изолировать боевиков ХАМАС.

Израильские официальные лица во вторник сообщили The Jerusalem Post, что подготовка к захвату идет по плану.

«Оперативное планирование продолжается в обычном режиме. Мы намерены выполнить решение кабинета о захвате Газы, если только не будет представлен вариант, предусматривающий освобождение всех заложников и окончание войны на условиях, изложенных премьер-министром», — сказал изданию высокопоставленный чиновник.

Одобрение планов произошло на фоне предложения, поддержанного ХАМАС, предусматривающего освобождение 10 заложников в обмен на двухмесячное прекращение огня.