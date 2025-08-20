USD 1.7000
EUR 1.9828
RUB 2.1134
Подписаться на уведомления
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Новость дня
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

«Колесницы Гидеона» в Газе

10:10 172

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду утвердил план захвата Газы силами ЦАХАЛ, назвав операцию «Колесницы Гидеона II».

План был представлен ему начальником Генштаба ЦАХАЛ Эялем Замиром и высшим командным составом армии.

Сообщается, что операция является продолжением первой «Операции Колесницы Гедеона». Для ее проведения будут направлены резервные приказы военнослужащим ЦАХАЛ.

Также были утверждены подготовительные меры по эвакуации мирных жителей из Газы в южную часть сектора, чтобы изолировать боевиков ХАМАС.

Израильские официальные лица во вторник сообщили The Jerusalem Post, что подготовка к захвату идет по плану.

«Оперативное планирование продолжается в обычном режиме. Мы намерены выполнить решение кабинета о захвате Газы, если только не будет представлен вариант, предусматривающий освобождение всех заложников и окончание войны на условиях, изложенных премьер-министром», — сказал изданию высокопоставленный чиновник.

Одобрение планов произошло на фоне предложения, поддержанного ХАМАС, предусматривающего освобождение 10 заложников в обмен на двухмесячное прекращение огня.

Путин и Зеленский договариваются о встрече
Путин и Зеленский договариваются о встрече
10:14 113
«Колесницы Гидеона» в Газе
«Колесницы Гидеона» в Газе
10:10 173
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
09:56 631
Уиткофф: Россияне почти сразу пошли на уступки...
Уиткофф: Россияне почти сразу пошли на уступки...
08:36 2780
Тибетская женщина протестует против Китая, а русские танцуют у Кремля
Тибетская женщина протестует против Китая, а русские танцуют у Кремля объектив haqqin.az
01:52 4234
Русские атакуют энергетику Одессы
Русские атакуют энергетику Одессы
01:48 3320
Чичкан погиб в Запорожье
Чичкан погиб в Запорожье объектив haqqin.az
01:45 7324
Гурбан Гурбанов после победы в Будапеште: «Нельзя расслабляться. Это Лига чемпионов!»
Гурбан Гурбанов после победы в Будапеште: «Нельзя расслабляться. Это Лига чемпионов!»
01:43 4355
«Настоящее чувство» Трампа к Путину
«Настоящее чувство» Трампа к Путину продолжение главной темы
19 августа 2025, 21:16 4982
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским обновлено 01:15
01:15 18201
Ожесточенные бои в Луганске
Ожесточенные бои в Луганске
01:10 4917

ЭТО ВАЖНО

Путин и Зеленский договариваются о встрече
Путин и Зеленский договариваются о встрече
10:14 113
«Колесницы Гидеона» в Газе
«Колесницы Гидеона» в Газе
10:10 173
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
09:56 631
Уиткофф: Россияне почти сразу пошли на уступки...
Уиткофф: Россияне почти сразу пошли на уступки...
08:36 2780
Тибетская женщина протестует против Китая, а русские танцуют у Кремля
Тибетская женщина протестует против Китая, а русские танцуют у Кремля объектив haqqin.az
01:52 4234
Русские атакуют энергетику Одессы
Русские атакуют энергетику Одессы
01:48 3320
Чичкан погиб в Запорожье
Чичкан погиб в Запорожье объектив haqqin.az
01:45 7324
Гурбан Гурбанов после победы в Будапеште: «Нельзя расслабляться. Это Лига чемпионов!»
Гурбан Гурбанов после победы в Будапеште: «Нельзя расслабляться. Это Лига чемпионов!»
01:43 4355
«Настоящее чувство» Трампа к Путину
«Настоящее чувство» Трампа к Путину продолжение главной темы
19 августа 2025, 21:16 4982
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским обновлено 01:15
01:15 18201
Ожесточенные бои в Луганске
Ожесточенные бои в Луганске
01:10 4917
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться