Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Индия возвращается к российской нефти

обновлено 13:13
13:13

Нефтеперерабатывающие заводы Индии возобновили закупки российской нефти Urals, подписав несколько контрактов с поставками в сентябре и октябре после временной паузы, вызванной давлением со стороны США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Покупателями выступили, в частности, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. Аналогичную информацию подтверждает агентство Reuters.

По данным Bloomberg, в конце июля власти поручили нефтепереработчикам разработать планы на случай прекращения поставок, однако это рассматривалось лишь как один из возможных сценариев. При этом значительного сокращения объемов поставок российской нефти в тот период в целом не фиксировалось.

*** 13:11

Вашингтон считает неприемлемым, что Индия значительно увеличила закупки российской нефти во время войны в Украине и наживается на ее перепродаже, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Агентство Reuters приводит заявление Бессента о том, что на данный момент доля российской нефти в импорте Индии выросла с менее чем 1% до 42% с начала войны, тогда как Китай, традиционный покупатель, нарастил свои закупки с 13% до 16%.

«Индия просто наживается. Они перепродают. То, что я называю индийским арбитражем – покупка дешевой российской нефти и последующая продажа ее продуктов, – это неприемлемо», – подчеркнул Бессент.

Соединенные Штаты 6 августа сообщили о повышении пошлины на импорт индийских товаров с 25% до 50% в ответ на закупки Индией российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп раскритиковал Индию за то, что она «всегда приобретала большую часть военного оборудования у России» и является «одним из крупнейших покупателей» российских энергоресурсов наряду с Китаем. В то же время индийское Министерство иностранных дел охарактеризовало критику США и ЕС по поводу импорта российской нефти как необоснованную.

