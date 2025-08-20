США дали зеленый свет Мкртчяну

США дали согласие на назначение министра труда и социальных вопросов Нарека Мкртчяна новым послом Армении в Вашингтоне. Об этом сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на источники. При этом причина задержки его отъезда в США пока неясна.

Срок полномочий действующего посла Лилит Макунц, назначенной в 2021 году, истек 2 августа 2025 года. Указ о продлении ее мандата президент не подписывал, поэтому, согласно армянскому законодательству, с 3 августа она не может официально представлять страну.

При этом «Грапарак» отмечает, что формально Макунц может продолжать исполнять обязанности до прибытия нового посла — в соответствии с положениями Венской конвенции и дипломатической практикой США.

Известно, что в мае власти Армении рассматривали две кандидатуры на пост главы дипмиссии в Вашингтоне — экс-министра здравоохранения, депутата парламента Арсена Торосяна и министра труда Нарека Мкртчяна.