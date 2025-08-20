Трамп заставил японцев задуматься о ядерном оружии

Властям Японии – единственной стране, пострадавшей от атомных бомбардировок, – вероятно, придется рассмотреть вопрос о создании собственного ядерного оружия на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении союзников. Об этом заявила в интервью Reuters депутат Палаты советников и бывший заместитель министра обороны Руи Мацукава.

Напомним, 6 и 9 августа 1945 года США нанесли ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки.

«Трамп настолько непредсказуем, возможно, в этом его сила, но я считаю, нам всегда нужно думать о плане Б. План Б — это, возможно, стать независимыми, а затем перейти к ядерному оружию», — отметила Мацукава.

По ее словам, «проснувшаяся» Европа осознала, что больше не может полностью полагаться на США и должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Та же логика, считает депутат, применима и к Японии, на территории которой сейчас размещен крупнейший в мире американский военный контингент.

Парламентарий уверена, что нельзя воспринимать присутствие США как должное. Япония, окруженная странами с ядерным оружием — Китаем, Северной Кореей и Россией, — также может быть вынуждена развернуть собственный ядерный арсенал.

Агентство напоминает, что Япония, как и соседняя Южная Корея, находится под защитой ядерного зонтика США, однако около 75% населения Южной Кореи поддерживают создание собственного ядерного оружия.

Мацукава подчеркнула, что Вашингтон остается важным союзником, но Токио необходимо убедить администрацию Трампа в том, что защита страны и предотвращение кризиса вокруг Тайваня соответствует интересам США.

В свою очередь, агентство Reuters отмечает, что десятки японских законодателей, чиновников и бывших военных фиксируют рост готовности ослабить традиционные ограничения из-за сомнений в надежности американской поддержки. Эти настроения связаны с политикой Трампа «Америка прежде всего», а также его пренебрежением к союзникам и торговыми спорами с Японией, Южной Кореей и Австралией. Тем не менее высокопоставленный представитель администрации Трампа заверил Reuters, что политика США в отношении Японии и Южной Кореи остается неизменной.