Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook прокомментировал недавнюю встречу президентов США и Украины в Вашингтоне, назвав ее «триумфом (президента Украины Владимира) Зеленского».

«Главной темой беспрецедентной встречи стало предоставление Украине американских и европейских военных гарантий обороны, о которых договорились Трамп и европейцы, а это означает получение защиты, аналогичной статье 5 Договора о союзе НАТО.

(Президент России Владимир) Путин согласился на встречу с Зеленским, но на самом деле у него нет другого выбора, поскольку российский бюджет имеет самый большой дефицит в истории. Мало того, что русские не могут наступать на фронте, так еще и Украина перешла в наступление. Путин просто старается не допустить, чтобы окончание войны выглядело как его поражение.

Однако это в любом случае крупнейшее поражение России за столетия, которое неизбежно приведет к большим переменам и в нашем регионе», — написал Саакашвили.