Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном

фото; видео
12:11 2303

В авиационных подразделениях Военно-воздушных сил Азербайджана были выполнены учебно-тренировочные полеты на учебных самолетах Super Mushshak. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, полеты были выполнены в соответствии с планом подготовки на 2025 год. Отмечается, что после проверки состояния здоровья военных пилотов, их ознакомления с правилами безопасности и проведения контрольного осмотра авиационных средств летные экипажи приступили к выполнению задач учебно-тренировочных полетов.

«В соответствии с планом молодые летчики успешно выполнили задачи по взлету и посадке, полетам по заданным маршрутам как индивидуально, так и в составе авиационных групп, выполнению пилотажных маневров на различных высотах, а также другие задачи», - говорится в сообщении.

Цель учений, отметили в Минобороны, «состояла в повышении уровня профессиональной подготовки и отработке практических навыков военных пилотов».

