Украинские военные не хотят отступать: «Это была бы ужасная потеря»

Военные также выражают скепсис по поводу дипломатических переговоров. Один из бойцов с позывным Пума, участвовавший в операциях по зачистке российских диверсантов, подчеркнул, что переговоры лишь «отвлекают», а его товарищ с позывным Оптимус заявил: «Какой смысл отдавать России Донецкую область? После всех жертв и потерь? Если бы мы собирались это сделать, то могли бы еще в начале войны».

Командир батальона заявил, что передача России оставшейся части Донецкой области «может стать долгосрочной катастрофой для Украины», поскольку откроет новые направления для атак на Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

По данным издания, бойцы 150-го разведывательно-ударного батальона строят новые оборонительные линии и активно применяют беспилотники для ударов по позициям россиян.

По данным украинских властей, только за последние сутки в районе Доброполья российские войска совершили 67 атак. В результате обстрелов в самом городе погиб один человек, трое получили ранения. В Константиновке жертвами стали трое мирных жителей, еще четверо пострадали.

Тем временем американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что 19 августа российские войска продолжали наступательные операции в Донбассе. Локальный прогресс был зафиксирован на Часовоярском направлении, где россияне продвинулись к каналу Северский Донец – Донбасс.

На торецком направлении россиянам удалось частично продвинуться на северо-запад от Полтавки.

При этом украинские войска на покровском направлении достигли небольшого прогресса к северу от Гродовки, в то время как российские войска атаковали вблизи Покровска, Родинского, Красного Лимана, Шахова, Заповедного, Новоэкономического, Федоровки, Дорожного, Маяка, Софиевки, Золотого Колодезя, Мирнограда, Веселого, Сухецкого, Владимировки, Проминя, Гродовки, Миролюбовки, Балагана, Лысовки, Новоукраинки, Чунишино, Зверево, Леонтовичей, Котлино, Удачного, Молодецкого и Новоподгорного.

В неопределенных районах Курской области 18–19 августа продолжались бои. На Сумском направлении российские войска находились вблизи Новоконстантиновки и Кондратовки, а также в пределах Юнаковки, но продвижения не достигли.

Тем временем на международной арене обострились дискуссии вокруг возможных мирных инициатив. Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске поддержал идею передачи России контроля над Донбассом в обмен на замораживание линии фронта в других регионах. По данным The New York Times, Трамп фактически отошел от позиции европейских союзников и Киева, поддержав план российского лидера о «всеобъемлющем мирном соглашении», включающем передачу Украине неоккупированных частей Донецкой и Луганской областей России.

В то же время Россия, по информации агентства, готова отказаться от части захваченных территорий в Сумской и Харьковской областях. 18 августа во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне Трамп заявил, что в рамках возможного прекращения войны «необходимо будет обсудить варианты обмена территориями».