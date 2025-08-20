USD 1.7000
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Новость дня
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Украинские военные не хотят отступать: «Это была бы ужасная потеря»

12:15 1768

Украинские подразделения в районе Доброполья продолжают сдерживать российские атаки и готовятся к возможному осеннему наступлению, сообщает The Guardian.

По данным издания, бойцы 150-го разведывательно-ударного батальона строят новые оборонительные линии и активно применяют беспилотники для ударов по позициям россиян.

Командир батальона заявил, что передача России оставшейся части Донецкой области «может стать долгосрочной катастрофой для Украины», поскольку откроет новые направления для атак на Харьковскую, Днепропетровскую и Запорожскую области.

Военные также выражают скепсис по поводу дипломатических переговоров. Один из бойцов с позывным Пума, участвовавший в операциях по зачистке российских диверсантов, подчеркнул, что переговоры лишь «отвлекают», а его товарищ с позывным Оптимус заявил: «Какой смысл отдавать России Донецкую область? После всех жертв и потерь? Если бы мы собирались это сделать, то могли бы еще в начале войны».

По данным украинских властей, только за последние сутки в районе Доброполья российские войска совершили 67 атак. В результате обстрелов в самом городе погиб один человек, трое получили ранения. В Константиновке жертвами стали трое мирных жителей, еще четверо пострадали.

Тем временем американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что 19 августа российские войска продолжали наступательные операции в Донбассе. Локальный прогресс был зафиксирован на Часовоярском направлении, где россияне продвинулись к каналу Северский Донец – Донбасс.

На торецком направлении россиянам удалось частично продвинуться на северо-запад от Полтавки.

При этом украинские войска на покровском направлении достигли небольшого прогресса к северу от Гродовки, в то время как российские войска атаковали вблизи Покровска, Родинского, Красного Лимана, Шахова, Заповедного, Новоэкономического, Федоровки, Дорожного, Маяка, Софиевки, Золотого Колодезя, Мирнограда, Веселого, Сухецкого, Владимировки, Проминя, Гродовки, Миролюбовки, Балагана, Лысовки, Новоукраинки, Чунишино, Зверево, Леонтовичей, Котлино, Удачного, Молодецкого и Новоподгорного.

В неопределенных районах Курской области 18–19 августа продолжались бои. На Сумском направлении российские войска находились вблизи Новоконстантиновки и Кондратовки, а также в пределах Юнаковки, но продвижения не достигли.

Тем временем на международной арене обострились дискуссии вокруг возможных мирных инициатив. Fox News сообщил, что президент США Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске поддержал идею передачи России контроля над Донбассом в обмен на замораживание линии фронта в других регионах. По данным The New York Times, Трамп фактически отошел от позиции европейских союзников и Киева, поддержав план российского лидера о «всеобъемлющем мирном соглашении», включающем передачу Украине неоккупированных частей Донецкой и Луганской областей России.

В то же время Россия, по информации агентства, готова отказаться от части захваченных территорий в Сумской и Харьковской областях. 18 августа во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне Трамп заявил, что в рамках возможного прекращения войны «необходимо будет обсудить варианты обмена территориями».

Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 673
Израиль собирается воевать до 2026 года
Израиль собирается воевать до 2026 года обновлено 12:56
12:56 2375
Спецоперация США в Сирии
Спецоперация США в Сирии видео
12:38 1370
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема; все еще актуально
19 августа 2025, 20:37 5712
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности; все еще актуально
19 августа 2025, 20:20 5400
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
12:16 1773
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном фото; видео
12:11 2305
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
12:09 2453
Россия хочет установить контроль над странами Балтии
Россия хочет установить контроль над странами Балтии ISW
11:40 2003
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие...
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие... фото; видео
10:23 2216
Направо, страна государственных переворотов!
Направо, страна государственных переворотов! война миров; все еще актуально
19 августа 2025, 20:02 5360

