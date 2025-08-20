USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Новость дня
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу

12:16 1774

Бывший депутат Государственной Думы России Магомед Гаджиев, ранее исключенный из партии «Единая Россия» и внесенный в реестр «иностранных агентов», передал западным спецслужбам «сведения закрытого характера», следует из заявления Генеральной прокуратуры России.

За это Гаджиев, как утверждают правоохранительные органы России, получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов.

По данным ведомства, находясь за границей, Гаджиев публично заявил о готовности сотрудничать с западными разведывательными органами в обмен на иностранное гражданство. Эта позиция была зафиксирована на видеозаписи, доступной в интернете неопределенному кругу лиц. В документе Генпрокуратуры уточняется, что он уже «получил крупное вознаграждение за раскрытие закрытых данных».

Это было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США, который в марте этого года инициировал расследование источников доходов Гаджиева. На спорные платежи, осуществленные американскими властями, обратил внимание глава нового департамента Илон Маск.

Какая именно информация была передана американской стороне, в материалах не раскрывается. Однако СМИ неоднократно сообщали, что экс-депутат занимался сбором сведений о зарубежных активах российских бизнесменов и чиновников, которые затем оказывались в распоряжении властей США.

Так, польское издание Salon 24 в 2024 году опубликовало документы, из которых следовало, что Гаджиев предоставлял подробные сведения о зарубежных счетах и недвижимости целого ряда влиятельных россиян — от банкиров и предпринимателей и до высокопоставленных чиновников. В числе тех, чьи имена фигурировали в этих материалах, журналисты упоминали Сулеймана Керимова, Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука, Рамзана Кадырова, Германа Хана, Эльвиру Набиуллину и многих других.

Издание приводило даже копии документов, в которых якобы содержались комментарии самого Гаджиева. Там он уточнял, кто из родственников или доверенных лиц может быть связан с конкретными счетами, и советовал, как их проще обнаружить. Эксперты подчеркивали, что подобные сведения представляют серьезный интерес для Вашингтона, который активно ищет зарубежные активы подсанкционных россиян.

Отдельные публикации Salon 24 содержали информацию о том, что Гаджиев предоставлял американской стороне досье и на вице-спикера Госдумы Петра Толстого, а также материалы о якобы зарубежной недвижимости главы Чечни Рамзана Кадырова. Утверждалось также, что он раскрыл данные о бизнесмене Дмитрии Рыболовлеве, который якобы помогал обходить санкции другим предпринимателям, предоставляя свои иностранные счета.

По данным того же издания, Гаджиев на осень 2024 года проживал в ОАЭ, но при этом находится в постоянном контакте с представителями США. Журналисты утверждали, что он регулярно посещает американское посольство, где проводит закрытые встречи с дипломатами и сотрудниками спецслужб.

Сам Гаджиев, по сообщениям источника РИА Новости, имеет гражданство Турции и добивается получения американского паспорта. В соцсетях ранее появлялись записи, где он обещал иностранным посредникам поделиться информацией в обмен на европейские документы.

Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 677
Израиль собирается воевать до 2026 года
Израиль собирается воевать до 2026 года обновлено 12:56
12:56 2375
Спецоперация США в Сирии
Спецоперация США в Сирии видео
12:38 1371
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема; все еще актуально
19 августа 2025, 20:37 5712
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности; все еще актуально
19 августа 2025, 20:20 5400
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
12:16 1775
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном фото; видео
12:11 2307
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
12:09 2456
Россия хочет установить контроль над странами Балтии
Россия хочет установить контроль над странами Балтии ISW
11:40 2004
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие...
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие... фото; видео
10:23 2216
Направо, страна государственных переворотов!
Направо, страна государственных переворотов! война миров; все еще актуально
19 августа 2025, 20:02 5360

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 677
Израиль собирается воевать до 2026 года
Израиль собирается воевать до 2026 года обновлено 12:56
12:56 2375
Спецоперация США в Сирии
Спецоперация США в Сирии видео
12:38 1371
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема; все еще актуально
19 августа 2025, 20:37 5712
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности; все еще актуально
19 августа 2025, 20:20 5400
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
12:16 1775
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном фото; видео
12:11 2307
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
12:09 2456
Россия хочет установить контроль над странами Балтии
Россия хочет установить контроль над странами Балтии ISW
11:40 2004
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие...
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие... фото; видео
10:23 2216
Направо, страна государственных переворотов!
Направо, страна государственных переворотов! война миров; все еще актуально
19 августа 2025, 20:02 5360
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться