Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу

Бывший депутат Государственной Думы России Магомед Гаджиев, ранее исключенный из партии «Единая Россия» и внесенный в реестр «иностранных агентов», передал западным спецслужбам «сведения закрытого характера», следует из заявления Генеральной прокуратуры России.

За это Гаджиев, как утверждают правоохранительные органы России, получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов.

По данным ведомства, находясь за границей, Гаджиев публично заявил о готовности сотрудничать с западными разведывательными органами в обмен на иностранное гражданство. Эта позиция была зафиксирована на видеозаписи, доступной в интернете неопределенному кругу лиц. В документе Генпрокуратуры уточняется, что он уже «получил крупное вознаграждение за раскрытие закрытых данных».

Это было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США, который в марте этого года инициировал расследование источников доходов Гаджиева. На спорные платежи, осуществленные американскими властями, обратил внимание глава нового департамента Илон Маск.

Какая именно информация была передана американской стороне, в материалах не раскрывается. Однако СМИ неоднократно сообщали, что экс-депутат занимался сбором сведений о зарубежных активах российских бизнесменов и чиновников, которые затем оказывались в распоряжении властей США.

Так, польское издание Salon 24 в 2024 году опубликовало документы, из которых следовало, что Гаджиев предоставлял подробные сведения о зарубежных счетах и недвижимости целого ряда влиятельных россиян — от банкиров и предпринимателей и до высокопоставленных чиновников. В числе тех, чьи имена фигурировали в этих материалах, журналисты упоминали Сулеймана Керимова, Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука, Рамзана Кадырова, Германа Хана, Эльвиру Набиуллину и многих других.

Издание приводило даже копии документов, в которых якобы содержались комментарии самого Гаджиева. Там он уточнял, кто из родственников или доверенных лиц может быть связан с конкретными счетами, и советовал, как их проще обнаружить. Эксперты подчеркивали, что подобные сведения представляют серьезный интерес для Вашингтона, который активно ищет зарубежные активы подсанкционных россиян.

Отдельные публикации Salon 24 содержали информацию о том, что Гаджиев предоставлял американской стороне досье и на вице-спикера Госдумы Петра Толстого, а также материалы о якобы зарубежной недвижимости главы Чечни Рамзана Кадырова. Утверждалось также, что он раскрыл данные о бизнесмене Дмитрии Рыболовлеве, который якобы помогал обходить санкции другим предпринимателям, предоставляя свои иностранные счета.

По данным того же издания, Гаджиев на осень 2024 года проживал в ОАЭ, но при этом находится в постоянном контакте с представителями США. Журналисты утверждали, что он регулярно посещает американское посольство, где проводит закрытые встречи с дипломатами и сотрудниками спецслужб.

Сам Гаджиев, по сообщениям источника РИА Новости, имеет гражданство Турции и добивается получения американского паспорта. В соцсетях ранее появлялись записи, где он обещал иностранным посредникам поделиться информацией в обмен на европейские документы.